Integrantes de Morat sufren ataque por parte de una mujer que se identifica como “animal”; ¿qué son los ‘therian’?

Detalles del reciente incidente de la banda Morat en Buenos Aires, que ha despertado curiosidad en redes sociales.

Valentina Rueda Rodríguez

16 de febrero de 2026, 7:50 p. m.
La subcultura digital que genera conversación tras incidente de Morat en Argentina.
La subcultura digital que genera conversación tras incidente de Morat en Argentina. Foto: x

La agrupación colombiana Morat, conformada por Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Martín y Simón Vargas, protagonizó un momento de tensión durante su reciente gira promocional en Buenos Aires, Argentina. El suceso, que involucró a una seguidora identificada con la comunidad therian, pasó de las redes sociales a los principales portales de noticias, generando un debate sobre las nuevas identidades digitales y su manifestación en el espacio público.

El incidente en Palermo Hollywood

El hecho ocurrió a la salida del canal de streaming OLGA, ubicado en el barrio de Palermo Hollywood. Mientras los músicos saludaban a un grupo de fanáticos, una joven se abalanzó de manera súbita sobre uno de los integrantes. La intervención inmediata del equipo de seguridad evitó que el encuentro pasara a mayores, permitiendo que los artistas se retiraran sin lesiones.

El episodio cobró relevancia viral luego de que asistentes grabaran el momento y señalaran que la joven pertenece a la comunidad ‘therian’. Este suceso coincidió con la presencia de la banda en eventos de alta visibilidad como el Cosquín Rock, lo que amplificó la repercusión del video en plataformas como TikTok y X.

¿Qué significa ser ‘therian’?

Ante la confusión generada por el término, es necesario precisar qué define a esta subcultura. Los therians (derivado de therianthropy) son personas que se identifican de forma espiritual o psicológica con un animal no humano. A diferencia de lo que dictan algunos rumores en redes, no se trata de una creencia literal de transformación física, sino de una conexión interna con rasgos o comportamientos de una especie específica, como lobos o felinos.

Esta identidad se manifiesta frecuentemente a través de la imitación de movimientos animales, como caminar en cuatro patas y el uso de accesorios como máscaras o colas. Aunque tiene puntos de contacto con la comunidad furry, los therians enfatizan una identidad intrínseca más que un simple interés por el diseño de personajes antropomórficos.

El contexto en Argentina y la región

El caso de Morat no es un hecho aislado en la conversación pública argentina. Recientemente, varios medios mencionaron una denuncia en la provincia de Córdoba sobre supuestas agresiones de jóvenes con máscaras. No obstante, es importante aclarar que la policía de Córdoba informó que no existen reportes formales ni denuncias radicadas por ataques de este tipo, lo que sugiere que parte del revuelo podría estar alimentado por la alarma social en redes sociales.

¿Existe esta comunidad en Colombia?

Si bien en Colombia no se registran organizaciones formales o colectivos con presencia física notoria, expertos en cultura digital señalan que la tendencia es activa en el país a través de nichos virtuales. Los jóvenes colombianos que se identifican como therians participan principalmente en servidores de Discord, foros internacionales y grupos cerrados de Facebook, donde comparten contenido artístico y experiencias de autoexpresión.

El fenómeno, aunque minoritario, refleja cómo las dinámicas de identidad en la Generación Z están profundamente mediadas por la globalización digital, donde las subculturas pueden trasladarse rápidamente de un continente a otro a través de algoritmos de recomendación.

