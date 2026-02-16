Exclusivo SEMANA: Juan Carlos Arango rompe el silencio antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos’. “Están al borde de irse a los golpes”, dijo

El reconocido actor Juan Carlos Arango, figura emblemática de la televisión colombiana con más de cuatro décadas de trayectoria, confirmó su ingreso a la tercera temporada de La Casa de los Famosos. En entrevista exclusiva con SEMANA, el artista detalló su preparación y la visión crítica con la que llega a una convivencia que ya registra altos niveles de tensión.

Un perfil de trayectoria y lealtades

A sus poco más de 60 años, Arango no solo aporta experiencia actoral, sino un historial de éxitos que han marcado la cultura popular, destacando su papel como “Enrique” en Pedro el Escamoso. Su llegada al reality no es fortuita; el actor ha mantenido vínculos estrechos con figuras de ediciones anteriores, como Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, con quien sostiene una amistad de más de 20 años forjada en sets de grabación. Esta red de contactos le ha permitido entender, desde fuera, la complejidad del formato.

“Están al borde de darse en la geta”: la visión de Arango sobre la casa

Durante el diálogo con SEMANA, Arango manifestó haber estudiado minuciosamente el comportamiento de los actuales habitantes. Con un tono pausado y alejado de la confrontación, el actor aseguró que no llega en “plan de guerra”.

“He visto el programa estos días para saber cómo se llaman los participantes y qué estilos tienen. No creo que vaya a entrar de una forma agresiva, no es mi estilo ni mi forma de ser. Voy tranquilo”, afirmó Arango a SEMANA.

Sobre la polarización de los grupos actuales, el actor fue enfático en que su papel, más que el de un mediador formal, será el de un “apaciguador”. Según su análisis, el nivel de conflicto ha escalado a puntos críticos: “Están muy distanciados, al borde de darse en la geta. Hay que bajarle porque es solo un juego”.

El análisis del actor: realidad vs. ficción

Uno de los puntos más agudos de la entrevista fue su percepción sobre la honestidad de los participantes frente a las cámaras. Con la autoridad que le confieren sus años en el gremio, Arango cuestionó la autenticidad de la convivencia actual.

“Casi todos están actuando. Yo dudo que uno sea las 24 horas un personaje; en ciertos momentos tendrá que salir la verdadera personalidad. No es sano estar todo el día actuando”, señaló. Además, advirtió sobre el potencial uso del talento actoral para manipular la percepción del público o de los mismos compañeros, sugiriendo que dentro de la casa “se pueden inventar cosas para divertirse o para dañar a otros”.

Desafíos personales y alianzas inciertas

A pesar de su experiencia previa en formatos de supervivencia (Survivor), Arango reconoce que el encierro físico y la falta de privacidad son sus mayores retos. Confesó que dormir fuera de casa le resulta complicado y que le preocupa cómo afectarán sus ronquidos la convivencia. Sin embargo, su línea roja es clara: la violencia verbal. “La gente ofendida conviviendo en el mismo techo es peligrosa”, sentenció.

Respecto a posibles alianzas, Arango desmintió tener un vínculo previo con Lady Noriega, quien también se suma a la competencia. Pese a pertenecer al mismo gremio, aclaró: “Yo a Lady no la conozco, nunca he compartido set ni escenario con ella”. Sobre otros participantes como Alejandro Estrada y el joven Juanse, destacó su talento, pero mantuvo una postura cauta sobre a qué grupo se unirá: “Llego y ya están armados los grupos, las tribus; entonces la que me acoja, yo pa’ allá voy”.

Estrategia: humor y bajo perfil

Para Arango, el humor será su “arma infalible” para conectar con la audiencia y evitar nominaciones tempranas. Consciente de que el público actual está compuesto en gran medida por la generación Z, el actor planea enfocarse en la creación de contenido auténtico para ganar su apoyo.

Finalmente, sobre la posibilidad de ganar el premio mayor, se mostró pragmático: “Hay personas que son ‘realityteras’, yo no soy de ese tipo, pero voy a dar mi mejor esfuerzo. Es mejor ir con bajo perfil y esperar a ver qué pasa”.