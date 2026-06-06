“Nos lo tomamos muy en serio”: Morat celebra a Colombia entre vallenato, Mundial y una histórica residencia en Bogotá

En el panorama de la música latinoamericana contemporánea, pocas agrupaciones han logrado construir una relación tan sólida con el público como Morat. Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas han logrado consolidar el nombre de una agrupación que brilla por tener una identidad clara y una propuesta musical curada, con sonidos frescos y un mensaje detrás de cada una de sus letras.

La unicidad de la agrupación, que enaltece sus raíces, ha resultado en miles de millones de reproducciones, escenarios agotados en América y Europa, tres récords Guinness y un Latin Grammy obtenido en 2025 con el álbum Ya es mañana.

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Morat Foto: Amanda Imm

Este 2026 encuentra al grupo en un momento particularmente significativo. Acaban de participar en Coachella, fueron anunciados como embajadores de Adidas y Panini rumbo a la Copa Mundial de la Fifa 2026 y preparan el lanzamiento de Ya Es Mañana – Parte 2, mientras encaran la seguidilla de conciertos más importante de su trayectoria en Colombia.

Pero hay un episodio que resume el lugar que hoy ocupa la banda dentro de la cultura popular colombiana: haber encabezado el espectáculo de despedida de la Selección Colombia antes de su viaje al Mundial.La noche en El Campín fue mucho más que una presentación musical. Fue la convergencia de dos pasiones que atraviesan a millones de colombianos: el fútbol y la música. La emoción de formar parte de esa noche histórica fue evidente: “Nos lo tomamos muy en serio, llevábamos un tiempo ensayando y la verdad sentimos que salió muy bien. Camilo nos acompañó, lo cual fue brutal. Nos la pasamos buenísimo. Ganó Colombia, así que qué mejor”, aseguró Juan Pablo Isaza.

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La victoria de Colombia en aquella jornada terminó de completar una noche que la banda vivió como una celebración colectiva. Más allá de la presentación artística, el contexto tenía un peso especial: era el último encuentro del equipo nacional en territorio colombiano antes de emprender el camino mundialista.

Una puerta hacia el vallenato

Si el fútbol marca una de las grandes historias de Morat en 2026, la música sigue siendo el centro de gravedad de su proyecto. Y dentro de ese universo, una de las novedades más llamativas es Lo poco que yo quiero, sencillo grabado junto a Silvestre Dangond.

La colaboración llamó la atención desde el primer momento al reunir dos propuestas que, en apariencia, pertenecen a tradiciones distintas: el pop rock de Morat y el vallenato representado por una de sus figuras más emblemáticas.

Sin embargo, la banda insiste en que la unión ocurrió de manera natural. Simón Vargas explica que la canción ya tenía elementos profundamente vinculados al vallenato desde su proceso de composición. “Desde el primer momento se hizo evidente que la melodía llevaba el ritmo de vallenato. Independientemente de cómo uno la maquille y de la banda que le ponga detrás, la melodía era, por naturaleza, una melodía de vallenato. Y el tema de la canción era un tema de despecho, algo también muy inherente a este género musical”.

Morat ofrecerá seis conciertos en el Movistar Arena de Bogotá como parte de su gira Ya Es Mañana World Tour. Las fechas confirmadas son el 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto de 2026. Foto: Amanda Imm

Esa afinidad hizo que la llegada de Silvestre Dangond pareciera una consecuencia lógica más que una apuesta arriesgada. Según Simón, el aspecto más interesante del proceso fue comprobar que la canción funcionaba con naturalidad en ambos universos musicales. “Lo más bonito fue que no tocó hacer concesiones. Era una canción que funcionaba con nosotros tocándola y funcionaba con Silvestre cantándola. Fue una colaboración que sumó por todos lados, a pesar de que a primera vista pareciera que no iba a ser así”.

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La experiencia también estuvo marcada por el descubrimiento personal del artista vallenato. Juan Pablo Villamil destaca la rapidez con la que se construyó una relación cercana durante el proceso creativo. “Fue muy emocionante conocer a Silvestre y conocerlo cada vez más a medida que avanzó el proceso de sacar la canción. Nos parece un tipo sumamente sencillo y creo que a todos nos tomó por sorpresa lo mucho y lo rápido que conectamos con él”.

Morat ofrecerá seis conciertos en el Movistar Arena de Bogotá como parte de su gira Ya Es Mañana World Tour. Las fechas confirmadas son el 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto de 2026. Foto: Amanda Imm

El resultado es una canción que no pretende borrar las diferencias entre ambos estilos, sino encontrar un punto de encuentro desde la emoción, la narrativa y la identidad colombiana.

La defensa de lo humano

Mientras la banda celebra el lanzamiento del sencillo y su cercanía con el Mundial, otro desafío ocupa buena parte de su energía: las seis fechas completamente agotadas en el Movistar Arena de Bogotá.

La residencia forma parte del Ya Es Mañana World Tour y representa un nuevo capítulo en una carrera acostumbrada a romper récords de asistencia. Sin embargo, Isaza prefiere asumir el momento con prudencia. “Obviamente, soñamos con que puedan ser más, pero estamos en un punto en el que nos queremos dejar sorprender con lo que sea que pase. Después de haber hecho lo que hemos hecho hasta ahora, yo creo que cualquier cosa es ganancia”.

Morat ofrecerá seis conciertos en el Movistar Arena de Bogotá como parte de su gira Ya Es Mañana World Tour. Las fechas confirmadas son el 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto de 2026. Foto: Amanda Imm

Sobre si los conciertos estarán acompañados por un dress code, la banda aún lo mantiene en secreto. Lo que sí adelanta Martín Vargas es que la experiencia ha sido diseñada con un nivel de detalle sin precedentes dentro de la historia de la banda. “La gente va a amar todo lo que estamos planeando. Este es un concierto que tiene dos prioridades muy grandes. La primera es sorprender con los arreglos musicales y con la manera en la que vamos a tocar esta gira. Y en la parte visual también nos estamos inventando cosas”.

La búsqueda incluye procesos de investigación y desarrollo que, según la agrupación, apuntan a crear experiencias sensoriales inéditas para el público. Esa apuesta por el encuentro presencial adquiere un significado adicional en medio del debate global sobre la inteligencia artificial.

Consultados sobre el tema, los integrantes de Morat prefieren una postura reflexiva antes que categórica. Para Juan Pablo Villamil, todavía es demasiado pronto para medir el alcance real de esta transformación tecnológica. “El arte es una de las características más humanas que existen. Nosotros hacemos lo que hacemos porque nos mueve, nos gusta y nos conmueve. Creo que mucha gente va a seguir queriendo hacer arte por el placer de hacerlo y por la alegría que eso trae”.

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Simón Vargas amplía esa reflexión desde una perspectiva que conecta directamente con la esencia de los conciertos. “Esto resalta esos espacios que son exclusivamente humanos. Los conciertos son uno de ellos. Queremos generar esos espacios de una manera más intensa, más plural y más diversa. Que todo el mundo sienta que forma parte de algo más grande y que se sienta la diferencia entre ponerle play en tu casa y venir a verlo con un montón de gente”.

La conversación con SEMANA también dejó espacio para una reflexión dirigida a quienes comienzan su camino artístico. Lejos de las fórmulas de éxito, Morat insiste en la importancia de explorar la creatividad propia. “Lo que más sentimos que podemos recomendar es hacer canciones propias. Muchos músicos se quedan sin terminar de descubrir qué podría salir de adentro. Nosotros empezamos a escribir canciones sin pensar que era un negocio. Lo hacíamos porque nos parecía divertido”, afirma Juan Pablo Isaza.

Morat ofrecerá seis conciertos en el Movistar Arena de Bogotá como parte de su gira Ya Es Mañana World Tour. Las fechas confirmadas son el 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto de 2026. Foto: Amanda Imm

Esa mirada hacia los orígenes también explica una de las iniciativas más personales de esta nueva etapa: la Ruta Morat. Concebida para los miles de seguidores que viajarán a Bogotá durante los conciertos, la propuesta reúne lugares que forman parte de la historia de la banda y que serán recomendados directamente por sus integrantes.La idea responde a una convicción sencilla: la nostalgia de Morat tiene acento bogotano. Por eso, antes de continuar su recorrido por América y Europa, el grupo quiere reencontrarse con la ciudad donde empezó todo.