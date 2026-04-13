Después de varios meses de expectativa y espera, Morat cumplió una de las citas más importantes de su carrera, pues debutó en el festival Coachella, uno de los escenarios más influyentes de la música a nivel global.

La presentación, que fue vista por miles de personas que compraron sus boletas para el evento cultural y por millones más que se conectaron a través de las plataformas oficiales, confirmó su lugar dentro del pop latino contemporáneo, pues el grupo bogotano ofreció un show emocional, cargado de algunas de las canciones más importantes de su repertorio.

Morat en Coachella 2026. Foto: Amanda Imm

Considerados uno de los actos latinos más esperados del cartel, Morat logró algo que no siempre ocurre en festivales de esta magnitud: convertir su set en una experiencia colectiva.

La primera canción que interpretaron fue Cómo te atreves, la cual marcó la línea que tendría su presentación, a la que el público respondió emocionado y coreó cada verso en medio del escenario Gobi.

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La energía se elevó cuando sonó con Amor con hielo y Faltas Tú. Posteriormente, uno de los puntos más memorables llegó con No se va.

Para ese momento, la audiencia ya no era solo espectadora, sino protagonista, pues gran parte del tema fue cantado desde el público, generando una conexión con Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Vullamil, Simón Vargas y Martín Vargas.

A mitad del show, Morat regresó a sus inicios con Mi nuevo vicio, el sencillo que marcó uno de sus puntos más altos en la escena musical en el año 2015.

El momento tomó un giro inesperado con la aparición de Paulina Rubio, quien subió al escenario para interpretar la canción junto a la banda.

Su dinámica como banda, el uso de instrumentos y la cercanía entre sus integrantes se convirtieron en el eje del espectáculo y fueron alternando entre sus éxitos más conocidos y algunas canciones que conectan especialmente con sus seguidores más fieles, manteniendo una narrativa fluida de principio a fin.

El debut de Morat en Coachella se da en medio de un momento clave de su carrera, pues desde hace algunas semanas se encuentra anunciando fechas de conciertos en distintos países con su gira YEM World Tour, que ha superado sus propias expectativas en venta de la boletería.

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Morat regresará al mismo escenario el próximo sábado 18 de abril, como parte del segundo fin de semana del festival. Es decir, sus fanáticos tienen una oportunidad para repetir la experiencia de ver a la banda colombiana en el show internacional.