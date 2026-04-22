Madonna ofrece recompensa por vestuario desaparecido tras su show de Coachella 2026

Madonna es una de las figuras más famosas y emblemáticas de la industria musical, brillando desde los años 80 hasta el presente.

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Recientemente, Madonna, que compartió experiencias con Maluma en Colombia, dio de qué hablar con su aparición en la reciente edición de Coachella, espacio en el que fue aclamada por su colaboración con Sabrina Carpenter.

Tras el último fin de semana del evento, Madonna está haciendo un llamado para que le devuelvan el vestuario que usó durante su reciente presentación en el festival con Sabrina Carpenter.

La intérprete de Like a Virgin, de 67 años, pidió en Instagram ayuda para encontrar los conjuntos que desaparecieron después del espectáculo.

“Descubrí que las prendas vintage que llevé desaparecieron: mi vestuario, que saqué de mi armario personal —chaqueta, corsé, vestido y otras prendas-”, escribió la diva.

“No es solo ropa, son parte de mi historia”, dijo, y añadió que también habían desaparecido otros artículos de época.

El comunicado llegó después de su aparición viral junto a Carpenter como parte del número principal del fin de semana en el festival de California.

El dúo interpretó los éxitos de Madonna Vogue (1990) y Like a Prayer (1989), temas que arrasaron en las listas mundiales una década antes de que Carpenter naciera.

“Tengo la esperanza y rezo para que alguna alma caritativa encuentre estos objetos y se ponga en contacto”, dijo Madonna, y agregó: “Ofrezco una recompensa por su regreso seguro”.

*Con información de AFP