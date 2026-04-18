Madonna sorprendió en Coachella: Sabrina Carpenter la subió al escenario

El segundo fin de semana de Coachella continúa reuniendo a miles de personas que viajaron a California desde distintos lugares del mundo para ver en vivo a los cantantes más importantes de la industria musical del 2026.

Cuando parecía que Sabrina Carpenter ya lo había dado todo en su presentación como cabeza de cartel, la artista sorprendió a los asistentes con la aparición de Madonna en plena presentación.

La entrada de ‘La reina del pop’ se dio en los últimos minutos del show, el cual ha sido uno de los más aplaudidos por el público, pues creo un universo llamado Sabrinawood, en el que brilló junto a una gran cantidad de bailarines y una puesta en escena nunca antes vista.

Madonna apareció con un vestuario llamativo en tonos morados, botas altas y una chaqueta que llamó la atención de sus más fieles seguidores, pues recordó su paso por Coachella de hace más de dos décadas.

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En cuestión de segundos, la artista tomó el control del escenario junto a Carpenter y protagonizó un segmento musical con clásicos como Vogue y Like a Prayer que fueron coreados por sus seguidores.

Durante su intervención, Madonna también se permitió un momento de reflexión. Recordó su presentación en el festival veinte años atrás, cuando introdujo en vivo su álbum Confessions on a Dance Floor, y destacó la importancia de regresar al mismo escenario en una etapa completamente distinta de su carrera.

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El cierre de su participación dejó otra pista que no pasó desapercibida. Junto a Carpenter, interpretó un tema inédito que, según versiones cercanas a sus seguidores, haría parte de un próximo proyecto discográfico. La reacción del público fue inmediata, como si se tratara de un adelanto esperado desde hace tiempo.

Aunque la presencia de Madonna había sido anticipada por rumores en redes sociales, verla en vivo terminó por superar cualquier expectativa, ya que su aparición no solo aportó peso histórico al espectáculo, sino que también reafirmó la capacidad de Coachella para generar momentos únicos.