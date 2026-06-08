Emmanuel Esparza se casó con Essined Aponte en Villa de Leyva; el actor se quebró en llanto en plena boda

Emmanuel Esparza se ubicó como uno de los grandes galanes de la televisión colombiana e internacional, conquistando con su talento, versatilidad y belleza. El español cautivó con su participación en grandes producciones, tal y como fue el caso de Venganza, Mentiras perfectas, La Pola, Perfil falso, Romina Peligrosa, entre otros proyectos.

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No obstante, más allá de su rol en la pantalla chica, muchos fanáticos se interesaron por saber sobre su vida amorosa y personal, la cual no solía quedar a la vista. El europeo mostró ciertos detalles, despertando curiosidad por un paso que daría.

Sin embargo, recientemente, Emmanuel Esparza dejó sin palabras a miles de seguidores y usuarios de redes sociales, luego de compartir oficialmente que se había casado con Essined Aponte, actriz puertorriqueña con la que llevaba cuatro años de relación y cuatro meses de compromiso.

Ambos artistas llegaron al altar y celebraron esta unión en una casona antigua de Villa de Leyva, Boyacá, junto a familiares, amigos y cercanos que se emocionaron por esta decisión que tomaron. Toda la ceremonia y festejo fueron este mismo lugar, adaptándolo a la recepción y fiesta.

Esparza y Aponte disfrutaron del pasado sábado 6 de junio en compañía de un contenido exclusivo con la revista 15 Minutos, entregando detalles de lo que fue preparar dicho día. De hecho, se contó que el español optó por un traje de Verónica Restrepo, mientras que la puertorriqueña, de 35 años, se inclinó por un vestido blanco de Harry Robles.

Las imágenes permitieron ver cómo fue el look de ambos, destacando lo elegantes, sencillos y compaginados que estaban. La actriz destacó por el diseño strapless y silueta en A, luciendo un velo transparente con detalles en plumas blancas y su cabellera recogida para presumir joyería.

“Este es el comienzo de algo mágico. Un momento muy especial que hemos querido compartir con nuestra familia y amigos. El momento en el que diremos Sí para toda la vida”, había escrito la latina en un post, donde mostró imágenes de una reunión en Bogotá, que sirvió como antesala a su boda.

Lo emotivo de la celebración fue ver a Emmanuel Esparza rompiendo en llanto al ver a su prometida entrando hacia el altar, por lo que muchas reacciones invadieron las redes sociales. El artista no se contuvo y plasmó lo cargado que estaba de felicidad por esta fecha.

En otros videos se ve cómo bailaron y disfrutaron con los invitados, dándole paso a ese momento de euforia tras reunirse con sus seres amados luego del “sí”.