Melina Ramírez protagonizó momento junto a la expareja de su esposo en el Carnaval de Barranquilla, ¿de quién se trata?

El Carnaval de Barranquilla 2026 no solo ha sido escenario de la tradición folclórica y de grandes despliegues musicales, sino también de gestos que han resonado en la opinión pública por su mensaje de convivencia. Durante la tradicional Batalla de Flores, el pasado sábado 14 de febrero, la presentadora Melina Ramírez y la actriz Daniella Donado protagonizaron un encuentro que se volvió tendencia en redes sociales, destacando por la naturalidad y la armonía entre ambas figuras de la televisión nacional.

Un marco de fiesta y tradición

La edición 2026 del Carnaval ha marcado hitos importantes, comenzando con la coronación de los reyes Michelle Char Fernández y Adolfo Maury, y alcanzando su punto máximo en la Vía 40. En este contexto, el canal Caracol Televisión dispuso de una carroza monumental para sus principales talentos, entre los que se encontraban figuras como Laura Acuña, Cristina Hurtado, Laura Tobón y Melina Ramírez.

Fue en este espacio de celebración donde Ramírez coincidió con Daniella Donado, quien tiene una conexión histórica y emocional con La Arenosa, habiendo sido reina del Carnaval en el año 2007. La interacción entre ambas, captada en fotografías y videos compartidos en plataformas digitales, llamó la atención debido al vínculo familiar que las une indirectamente: Donado fue esposa del actor Juan Manuel Mendoza, actual esposo de Melina Ramírez.

El origen de la noticia: una relación de respeto

De acuerdo con reportes de varios medios, la aparición conjunta de las dos mujeres generó una ola de comentarios positivos. Lejos de las narrativas de conflicto que suelen rodear a las figuras públicas en situaciones similares, las imágenes mostraron a Ramírez y Donado compartiendo risas y disfrutando del desfile.

Juan Manuel Mendoza y Daniella Donado estuvieron casados y tienen una hija en común, Valeria. Tras su separación, ambos han mantenido una relación basada en el respeto y el bienestar de su hija, una dinámica que parece haberse extendido de manera orgánica a Melina Ramírez. Según usuarios en redes sociales, este encuentro es un “ejemplo de madurez emocional” y una muestra de cómo se pueden construir familias reconstituidas en un ambiente de paz.

Trayectorias que convergen en la Vía 40

Daniella Donado Visbal es una figura ampliamente respetada en la Costa Caribe y en el país. Tras su participación en el reinado del Carnaval, consolidó una carrera actoral en producciones como ‘Oye bonita’, ‘Los protegidos’ y ‘La viuda negra’. Por su parte, Melina Ramírez se ha posicionado como una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, liderando formatos de alto rating en Caracol Televisión.

el encuentro de Melina Ramírez y Daniella Donado en el Carnaval de Barranquilla Foto: x

Ramírez aprovechó sus redes sociales para agradecer al canal la invitación al evento: “Gracias, Caracol, por permitirme vivir esta magia un año más”, expresó la presentadora, quien se mostró conmovida por el afecto del público barranquillero.

Reacciones en la esfera digital

El impacto del encuentro fue inmediato. Entre los comentarios más destacados en las publicaciones de la jornada se leyeron frases como: “Qué lindas se ven juntas”, “No sabía que tenían esa buena relación” y “Se nota que hay una verdadera amistad y respeto”.

Aunque para algunos sectores de la audiencia resultó sorpresivo, quienes siguen de cerca la vida de estas celebridades recordaron que no es la primera vez que muestran una convivencia sana. Sin embargo, el marco del Carnaval de Barranquilla, con su exposición mediática y su alegría característica, elevó el hecho a uno de los momentos más comentados de la festividad en 2026.