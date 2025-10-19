Suscribirse

Tecnología

¿Elon Musk fumando con Tupac Shakur? El magnate continua con la ola de videos de Grok, así los puede hacer

Elon Musk protagoniza un clip con Tupac creado por IA, impulsando el auge de Grok Imagine en redes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

19 de octubre de 2025, 1:19 p. m.
Un video viral con Elon Musk y Tupac producido por IA ha puesto a Grok Imagine en el centro de la conversación digital.
La imagen de Musk fumando con Tupac, generada por inteligencia artificial, refleja el alcance creativo de Grok Imagine. | Foto: Composición de Semana con imágenes de video generado con IA - Imagine Grok - @bitwarez

La fiebre por los contenidos generados con inteligencia artificial sigue en ascenso y Elon Musk no ha querido quedarse al margen.

El empresario ha impulsado a través de redes la nueva herramienta llamada Imagine, un modelo de IA capaz de producir imágenes y convertirlas en videos en cuestión de segundos.

Las animaciones creadas con esta tecnología se están difundiendo rápidamente a través de X, plataforma donde Musk las comparte, comenta y da consejos sobre cómo sacarles provecho.

Uno de los clips que más ha llamado la atención recientemente muestra al propio Musk fumando junto al icónico rapero Tupac Shakur.

Aunque se trata de una escena totalmente ficticia, fue creada con la inteligencia artificial Grok Imagine, algo que el mismo Musk destacó al compartir el video.

¿Qué es Grok Imagine y cómo funciona?

Imagine es una herramienta de inteligencia artificial de Grok que permite generar imágenes desde cero simplemente escribiendo una descripción breve.

Pero su diferencia a otros modelos IA está en que esas imágenes pueden transformarse en video automáticamente con un solo clic, además, no requiere conocimiento técnicos, solo se necesita con acceder a la plataforma, escribir lo que se desea representar y elegir una de las opciones generadas.

Grok, el sistema de Musk, ofrece gratis una función para transformar fotos en videos sin alterar su apariencia.
Al llegar a la plataforma lo ideal es dirigirse al apartado Imagine y abajo podrá escribir si quiere uno nuevo o adjuntar la imagen más el prompt para editar una foto. | Foto: Grok - Semana

En la esquina inferior derecha de cada imagen aparece un botón de reproducción, al presionarlo, la IA convierte la escena en un clip animado.

SEMANA recientemente ha realizado un paso a paso para crear su propio video ya sea con una imagen creada como también con una foto propia.

Este modelo además de crear figuras humanas o escenarios también produce movimientos, expresiones faciales y sonido de fondo, lo que ha impulsado una ola de contenidos virales con personas reales y celebridades, vivas o fallecidas.

Contexto: Elon Musk reveló que en un par de semanas cualquier persona podrá ser viral en X: “Grok leerá literalmente cada publicación”

Musk comparte los videos y da consejo clave

El magnate ha estado retuiteando diferentes creaciones generadas con Grok Imagine, mostrando desde situaciones humorísticas hasta escenas futuristas y de cine, incluso ha involucrado a su asistente virtual, “Annie Grok”, para explicar nuevas funciones de la herramienta.

Por otra parte, para mejorar Musk ha compartido recomendaciones para quienes desean explorar este tipo de IA, entre sus consejos más destacados están:

  • “La coherencia lógica es esencial para la cordura de la IA”.
  • “Escribe como si estuvieras hablándole a una persona inteligente que nunca has conocido”.

La creación de videos con inteligencia artificial ya no es un recurso exclusivo de expertos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Colombia se queda sin subsidios de EE. UU. y Donald Trump lanza dura advertencia: “Estos pagos ya no se realizarán”

2. Registraduría Nacional confirma la apertura de las urnas para elecciones de los Consejos Locales de Juventud

3. Polémico chat de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, con armamento: “¿Dónde está dando bala?”

4. Romance en medio del ring: pareja se robó el show en Stream Fighters 4 con emotiva escena y Westcol participó como testigo

5. Donald Trump arremete contra Gustavo Petro y lo califica de “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Elon MuskraperovideofumarX

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.