La fiebre por los contenidos generados con inteligencia artificial sigue en ascenso y Elon Musk no ha querido quedarse al margen.

El empresario ha impulsado a través de redes la nueva herramienta llamada Imagine, un modelo de IA capaz de producir imágenes y convertirlas en videos en cuestión de segundos.

Las animaciones creadas con esta tecnología se están difundiendo rápidamente a través de X, plataforma donde Musk las comparte, comenta y da consejos sobre cómo sacarles provecho.

Uno de los clips que más ha llamado la atención recientemente muestra al propio Musk fumando junto al icónico rapero Tupac Shakur.

Aunque se trata de una escena totalmente ficticia, fue creada con la inteligencia artificial Grok Imagine, algo que el mismo Musk destacó al compartir el video.

Made by Grok Imagine https://t.co/sEUvr3TMk5 — Elon Musk (@elonmusk) October 18, 2025

¿Qué es Grok Imagine y cómo funciona?

Imagine es una herramienta de inteligencia artificial de Grok que permite generar imágenes desde cero simplemente escribiendo una descripción breve.

Pero su diferencia a otros modelos IA está en que esas imágenes pueden transformarse en video automáticamente con un solo clic, además, no requiere conocimiento técnicos, solo se necesita con acceder a la plataforma, escribir lo que se desea representar y elegir una de las opciones generadas.

Al llegar a la plataforma lo ideal es dirigirse al apartado Imagine y abajo podrá escribir si quiere uno nuevo o adjuntar la imagen más el prompt para editar una foto. | Foto: Grok - Semana

En la esquina inferior derecha de cada imagen aparece un botón de reproducción, al presionarlo, la IA convierte la escena en un clip animado.

SEMANA recientemente ha realizado un paso a paso para crear su propio video ya sea con una imagen creada como también con una foto propia.

Wild that this is purely made by AI https://t.co/jZfNgQqy5D — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2025

Este modelo además de crear figuras humanas o escenarios también produce movimientos, expresiones faciales y sonido de fondo, lo que ha impulsado una ola de contenidos virales con personas reales y celebridades, vivas o fallecidas.

Musk comparte los videos y da consejo clave

El magnate ha estado retuiteando diferentes creaciones generadas con Grok Imagine, mostrando desde situaciones humorísticas hasta escenas futuristas y de cine, incluso ha involucrado a su asistente virtual, “Annie Grok”, para explicar nuevas funciones de la herramienta.

Grok Imagine video generation has been upgraded yet again.



Update your Grok app for the latest.



pic.twitter.com/Yug3WwNHFs — Elon Musk (@elonmusk) October 18, 2025

Por otra parte, para mejorar Musk ha compartido recomendaciones para quienes desean explorar este tipo de IA, entre sus consejos más destacados están:

“La coherencia lógica es esencial para la cordura de la IA”.

“Escribe como si estuvieras hablándole a una persona inteligente que nunca has conocido”.

Logical consistency is essential to the sanity of AI — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2025