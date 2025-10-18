Suscribirse

Tecnología

Elon Musk reveló que en un par de semanas cualquier persona podrá ser viral en X: “Grok leerá literalmente cada publicación”

Elon Musk adelantó que X incorporará Grok, una IA capaz de analizar cada publicación para decidir su relevancia real.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

18 de octubre de 2025, 12:31 p. m.
Grok, la herramienta anunciada por Elon Musk, examinará millones de videos y posts diarios para emparejar contenido con audiencias interesadas.
La nueva función de X permitirá que publicaciones de cuentas pequeñas tengan visibilidad similar a las de usuarios populares, según Musk. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty

Convertirse en tendencia en X podría dejar de ser un privilegio exclusivo para celebridades o cuentas con gran número de seguidores.

Elon Musk confirmó que en pocas semanas la plataforma integrará un el sistema basado en su inteligencia artificial, conocido como Grok, para que analice cada publicación en tiempo real y así conectar el contenido con las personas realmente interesadas.

La apuesta de Musk es clara: un usuario sin fama previa podrá alcanzar millones de visualizaciones si lo que publica genera interés auténtico.

Por qué es difícil volverse viral en X

El principal desafío en X, para diferentes usuarios, es la falta de visibilidad que aunque publican ideas originales o comentarios oportunos estos pueden pasar desapercibidos si no se cuenta con una base amplia de seguidores o interacciones pasadas.

Distintas cuentas dedicadas al análisis de la plataforma explican que el actual sistema de recomendaciones se apoya en señales limitadas, lo que reduce el alcance de publicaciones que podrían tener alto potencial pero no reciben suficiente interacción inmediata.

Recientemente la cuenta verificada de @cb_doge señaló que X no selecciona publicaciones al azar, sino que evalúa si un mensaje contiene información suficiente para captar la atención:

A través de su publicación de X señaló que: “si publicas un enlace simple sin palabras, el algoritmo no tendrá mucho que juzgar, por lo que no lo mostrará a muchas personas. Pero si le añades un buen título, una imagen o más contexto, se difunde más.

Básicamente, el algoritmo necesita suficiente información para comprender por qué tu publicación es importante, tal como lo haría un humano"

Contexto: Elon Musk no se guardó nada y lanzó predicción clave sobre el futuro de la humanidad y la inteligencia artificial

Musk responde y señala que Grok cambiará las reglas del juego en X

Elon Musk respondió a ese debate confirmando que X está a punto de abandonar las fórmulas actuales que limitan el alcance de cuentas emergentes.

Según explicó, Grok será capaz de leer cada publicación y ver todos los videos que se suben a diario, más de 100 millones, para entender qué temas podrían despertar interés inmediato.

“Esto debería solucionar el problema de los usuarios nuevos o de cuentas pequeñas, donde publicas algo excelente, pero nadie lo ve”, afirmó el magnate.

Esta inteligencia artificial actuará como un sistema de emparejamiento entre contenido y audiencia, sin importar el tamaño de la cuenta de origen.

Musk aseguró que este cambio resolverá uno de los problemas más comentados en la plataforma: el de crear contenido de calidad que nadie ve.

Con la nueva tecnología, X pretende ofrecer a cada usuario la posibilidad de ajustar su feed a sus intereses, e incluso personalizarlo a través de comandos directos dirigidos a Grok.

De acuerdo con Musk: “nuestro objetivo es eliminar todas las heurísticas en un plazo de 4 a 6 semanas”

Este anuncio podría ser la puerta a una nueva etapa en la que para ser viral no solo se trate de tener un gran número de seguidores sino del valor que el sistema detecte en cada publicación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Departamento de Estado revela las razones del retiro del almirante Alvin Holsey; Petro lo quiere como asesor para “liberar el Caribe”

2. ¿Hasta qué hora va la ley seca de este sábado 18 de octubre en Colombia?

3. Martín Elías Jr. estrenó lujosa adquisición y no tardó en presumirla en sus redes sociales: “17 años y cumpliendo mis sueños”

4. Álvaro Uribe reacciona en defensa de Iván Duque y asegura que “el proceso de paz con las Farc nació muerto”

5. La reacción de un grupo de personas de La India al ver la higiene de un puesto de arepas colombianas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Elon MuskXViralPublicaciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.