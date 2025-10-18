Elon Musk reveló que en un par de semanas cualquier persona podrá ser viral en X: “Grok leerá literalmente cada publicación”

Convertirse en tendencia en X podría dejar de ser un privilegio exclusivo para celebridades o cuentas con gran número de seguidores.

Elon Musk confirmó que en pocas semanas la plataforma integrará un el sistema basado en su inteligencia artificial, conocido como Grok, para que analice cada publicación en tiempo real y así conectar el contenido con las personas realmente interesadas.

La apuesta de Musk es clara: un usuario sin fama previa podrá alcanzar millones de visualizaciones si lo que publica genera interés auténtico.

Por qué es difícil volverse viral en X

El principal desafío en X, para diferentes usuarios, es la falta de visibilidad que aunque publican ideas originales o comentarios oportunos estos pueden pasar desapercibidos si no se cuenta con una base amplia de seguidores o interacciones pasadas.

Distintas cuentas dedicadas al análisis de la plataforma explican que el actual sistema de recomendaciones se apoya en señales limitadas, lo que reduce el alcance de publicaciones que podrían tener alto potencial pero no reciben suficiente interacción inmediata.

Recientemente la cuenta verificada de @cb_doge señaló que X no selecciona publicaciones al azar, sino que evalúa si un mensaje contiene información suficiente para captar la atención:

A través de su publicación de X señaló que: “si publicas un enlace simple sin palabras, el algoritmo no tendrá mucho que juzgar, por lo que no lo mostrará a muchas personas. Pero si le añades un buen título, una imagen o más contexto, se difunde más.

How the 𝕏 algorithm really works?



The algorithm doesn’t boost or hide posts randomly, it just tries to figure out if your post will be interesting to people.



That means:



If you post a plain link with no words, the algorithm doesn’t have much to judge, so it won’t show it to… — DogeDesigner (@cb_doge) October 17, 2025

Básicamente, el algoritmo necesita suficiente información para comprender por qué tu publicación es importante, tal como lo haría un humano"

Musk responde y señala que Grok cambiará las reglas del juego en X

Elon Musk respondió a ese debate confirmando que X está a punto de abandonar las fórmulas actuales que limitan el alcance de cuentas emergentes.

Según explicó, Grok será capaz de leer cada publicación y ver todos los videos que se suben a diario, más de 100 millones, para entender qué temas podrían despertar interés inmediato.

“Esto debería solucionar el problema de los usuarios nuevos o de cuentas pequeñas, donde publicas algo excelente, pero nadie lo ve”, afirmó el magnate.

The 𝕏 recommendation system is evolving very rapidly. We are aiming for deletion of all heuristics within 4 to 6 weeks.



Grok will literally read every post and watch every video (100M+ per day) to match users with content they’re most likely to find interesting.



This should… https://t.co/HdKKgabRUN — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2025

Esta inteligencia artificial actuará como un sistema de emparejamiento entre contenido y audiencia, sin importar el tamaño de la cuenta de origen.

Musk aseguró que este cambio resolverá uno de los problemas más comentados en la plataforma: el de crear contenido de calidad que nadie ve.

Con la nueva tecnología, X pretende ofrecer a cada usuario la posibilidad de ajustar su feed a sus intereses, e incluso personalizarlo a través de comandos directos dirigidos a Grok.

De acuerdo con Musk: “nuestro objetivo es eliminar todas las heurísticas en un plazo de 4 a 6 semanas”