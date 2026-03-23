Estados Unidos

Donald Trump responde a Elon Musk por oferta de pagar a la TSA en plena crisis del DHS

La oferta de Elon Musk de pagar salarios a la TSA irrumpe en la crisis y provoca la reacción del presidente de Estados Unidos en medio del bloqueo político.

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Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

23 de marzo de 2026, 5:08 p. m.
La propuesta de Elon Musk de pagar a agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte surge en medio del choque político con Donald Trump por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional.
La propuesta de Elon Musk de pagar a agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte surge en medio del choque político con Donald Trump por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional. Foto: Composición Semana/ Getty Images

En medio de un prolongado cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump reaccionó a la sorpresiva oferta del empresario Elon Musk de pagar los salarios de los agentes de la TSA.

Esta propuesta que evidencia la magnitud de la crisis generada por el bloqueo político en el Congreso.

Oferta de Elon Musk de pagar salarios a la Administración de Seguridad en el Transporte sacude la crisis del Departamento de Seguridad Nacional

La disputa por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha entrado en una fase crítica tras más de un mes sin acuerdo entre republicanos y demócratas.

El estancamiento ha dejado a miles de trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) sin salario, obligados a continuar sus funciones como personal esencial en aeropuertos de todo el país.

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En este contexto, Elon Musk anunció públicamente que estaba dispuesto a cubrir los sueldos de estos empleados, argumentando que la situación está afectando la vida cotidiana de millones de viajeros y trabajadores.

La respuesta de Donald Trump no tardó y el mandatario calificó la iniciativa como positiva en medio del deterioro operativo en los aeropuertos, donde las largas filas y la escasez de personal se han vuelto cada vez más frecuentes.

Sin embargo, su postura no implica un cambio en la estrategia política que mantiene bloqueada la financiación del DHS.

Bloqueo del Departamento de Seguridad Nacional agrava tensión política en EE. UU.

El origen del conflicto se encuentra en las condiciones impuestas por la Casa Blanca para aprobar el presupuesto.

Trump ha insistido en vincular cualquier acuerdo de financiación a la aprobación de una legislación electoral más estricta, una exigencia rechazada por los demócratas y que no cuenta con los votos suficientes en el Senado.

Mientras tanto, los demócratas han presionado para aprobar fondos separados que permitan pagar a los agentes de la TSA sin incluir medidas migratorias o electorales.

Sin embargo, estas propuestas han sido bloqueadas por los republicanos.

El impacto ya es visible en la operación aeroportuaria. Miles de empleados han faltado a sus turnos o han renunciado debido a la falta de ingresos.

Esto ha obligado al gobierno a desplegar agentes de inmigración (ICE) para cubrir funciones de apoyo, una decisión que ha generado controversia por la falta de entrenamiento específico en seguridad aérea.

Además, expertos y autoridades sindicales han advertido que la prolongación de esta situación podría comprometer la seguridad en los aeropuertos, en un momento de alta demanda por la temporada de viajes.

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Oferta de Elon Musk para pagar a la Administración de Seguridad en el Transporte intensifica debate por financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional Foto: SOPA Images / Colaborador/Getty Images - Andrew Wevers / Colaborador/Getty Images

Aunque la propuesta de Musk ha sido vista como un gesto inusual en medio de una crisis institucional, su viabilidad legal es incierta.

Las leyes federales limitan la posibilidad de que un actor privado pague salarios de empleados públicos.

En este escenario, la respuesta de Trump refleja un doble mensaje: respaldo simbólico a una solución extraordinaria, pero firmeza en una estrategia política que mantiene el pulso con la oposición.

El resultado, por ahora, sigue siendo el mismo: aeropuertos bajo presión, trabajadores sin sueldo y un Congreso incapaz de destrabar una de las crisis más visibles del gobierno federal en 2026.