Suscribirse

Tecnología

La nueva Grok de Elon Musk permite convertir gratis fotos en video, incluso las estilo ‘Polaroid’ de Gemini

Con su nueva actualización, Grok permite dar movimiento a recuerdos con solo escribir un comando.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

10 de octubre de 2025, 12:59 a. m.
La herramienta Imagine de Grok ya convierte imágenes en videos animados sin perder su estilo visual.
Elon Musk sorprendió con Grok, una IA que da vida a las fotos y crea videos realistas en pocos segundos. | Foto: Grok - SEMANA

Elon Musk volvió a sacudir el panorama con el lanzamiento de Imagine 0.9, la nueva versión de su motor de inteligencia artificial integrado en Grok, capaz para convertir imágenes en videos con movimiento y sonido realistas.

A diferencia de otras IA, Imagine, además de crear animaciones desde cero, también puede transformar una simple fotografía en una video dinámico.

Herramienta que transforma fotos en videos realistas

La versión 0.9 de Imagine representa un salto notable en la generación de contenido visual gratuito, pues esta actualización mejora la fluidez de los movimientos, la coherencia de los detalles y la añade nuevo audio, ofreciendo resultados diferentes.

El propio Musk celebró en X los avances del proyecto, afirmando que “en una carrera tecnológica, la empresa que innova más rápido gana”.

Tras ello, no tardaron en viralizarse ejemplos creados con Imagine, algunos de ellos nacidos de simples retratos o imágenes tipo Polaroid, que fueron convertidos en videos cortos con una naturalidad asombrosa.

Las pruebas hechas por SEMANA demostraron que la herramienta responde con rapidez, aunque el tiempo de generación puede variar de la complejidad del efecto, por ejemplo, si se pide una animación sencilla, el resultado aparece en segundos, en cambio, escenas más elaboradas tardarán más.

Cuando el usuario parte desde cero, el sistema muestra varias imágenes posibles y permite seleccionar una antes de transformarla en video, evitando procesos innecesarios y reduciendo el tiempo de carga. Si se quiere animar una foto ya tomada, el proceso es directo, se carga la imagen y acompañada de la instrucción se obtiene el resultado final sin pasos intermedios.

Contexto: Paso a paso: así puede editar sus fotos con “Nano Banana” el nuevo modelo de Gemini, sin tener que pagar suscripción

Cómo convertir una foto en video con Imagine de Grok

Primero se debe acceder el portal grok.com/imagine e iniciar sesión con una cuenta de Google.

Una vez dentro, se encontrará una galería de ejemplos creados por otros usuarios y una barra de texto similar a la de ChatGPT en la parte de abajo, donde se pueden escribir las instrucciones.

Grok, el sistema de Musk, ofrece gratis una función para transformar fotos en videos sin alterar su apariencia.
Al llegar a la plataforma lo ideal es dirigirse al apartado Imagine y abajo podrá escribir si quiere uno nuevo o adjuntar la imagen más el prompt para editar una foto. | Foto: Grok - Semana

Para comenzar, puede escribir: “Crea un video de…” seguido de la descripción deseada, ya con ello, Imagine generará varias imágenes relacionadas y, en la esquina inferior de cada una, aparecerá un botón con el ícono de reproducción, que funciona para comenzar la creación de un video de seis segundos que luego se puede descargar.

La inteligencia artificial de Grok ahora permite animar retratos y fotos antiguas sin perder su estilo original.
En la parte inferior derecha se encuentra un botón con forma de play, al darle se creará el video de esa imagen. | Foto: Grok - Semana

Además, Grok guarda automáticamente los resultados en el historial del usuario, ubicado en el panel izquierdo, lo que permite conservar las creaciones y volver a editarlas.

Grok lanza una herramienta que convierte fotos en videos realistas sin costo y con solo unos clics.
Imagine cuenta con historial, se puede habilitar que tenga sonido el video y se puede editar en el botón 'Rehacer' + custom para poder editar el video. | Foto: Grok - Semana

Quienes deseen mantener la estética original de una fotografía: por ejemplo, el aspecto de una Polaroid, pueden especificarlo al momento de escribir el comando, añadiendo frases como “mantén el estilo de la foto y no cambies el fondo”.

Si el resultado no convence, Imagine también permite rehacer la animación. Basta con pulsar el botón ‘Rehacer’ para abrir un chat en el que se detallan los ajustes que se quieren aplicar; el sistema procesará los cambios y entregará una nueva versión del video.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Diosdado Cabello confirmó el arresto de una persona por escribir una frase en una pancarta, ¿qué decía?

2. Mánager de B King recibió amenazas, tras la muerte del cantante: “Me tocó sacar a mi familia”

3. Fiscalía acusó formalmente a exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín de Daniel Quintero por contrato de Buen Comienzo

4. Piden juicio político y destitución de la presidenta de Perú, Dina Boluarte

5. A James Rodríguez le delatan decisión que tomó para el Mundial 2026: “me dijo que sí”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Elon MuskXGeminifotosVideos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.