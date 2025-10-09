La nueva Grok de Elon Musk permite convertir gratis fotos en video, incluso las estilo ‘Polaroid’ de Gemini

Elon Musk volvió a sacudir el panorama con el lanzamiento de Imagine 0.9, la nueva versión de su motor de inteligencia artificial integrado en Grok, capaz para convertir imágenes en videos con movimiento y sonido realistas.

A diferencia de otras IA, Imagine, además de crear animaciones desde cero, también puede transformar una simple fotografía en una video dinámico.

Herramienta que transforma fotos en videos realistas

La versión 0.9 de Imagine representa un salto notable en la generación de contenido visual gratuito, pues esta actualización mejora la fluidez de los movimientos, la coherencia de los detalles y la añade nuevo audio, ofreciendo resultados diferentes.

El propio Musk celebró en X los avances del proyecto, afirmando que “en una carrera tecnológica, la empresa que innova más rápido gana”.

In a technology race, the company that innovates fastest wins.



All you need are a billion AI chips, a terawatt of power and 100M robots. https://t.co/jJvAdECJwj — Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2025

Tras ello, no tardaron en viralizarse ejemplos creados con Imagine, algunos de ellos nacidos de simples retratos o imágenes tipo Polaroid, que fueron convertidos en videos cortos con una naturalidad asombrosa.

Introducing Imagine v0.9, our new video generation model with massive upgrades from v0.1 in visual quality, motion, audio generation, and more.



Now available for free on all our products: https://t.co/2DPEzEZ03e pic.twitter.com/EzMmKE7V3u — xAI (@xai) October 7, 2025

Las pruebas hechas por SEMANA demostraron que la herramienta responde con rapidez, aunque el tiempo de generación puede variar de la complejidad del efecto, por ejemplo, si se pide una animación sencilla, el resultado aparece en segundos, en cambio, escenas más elaboradas tardarán más.

Cuando el usuario parte desde cero, el sistema muestra varias imágenes posibles y permite seleccionar una antes de transformarla en video, evitando procesos innecesarios y reduciendo el tiempo de carga. Si se quiere animar una foto ya tomada, el proceso es directo, se carga la imagen y acompañada de la instrucción se obtiene el resultado final sin pasos intermedios.

Cómo convertir una foto en video con Imagine de Grok

Primero se debe acceder el portal grok.com/imagine e iniciar sesión con una cuenta de Google.

Una vez dentro, se encontrará una galería de ejemplos creados por otros usuarios y una barra de texto similar a la de ChatGPT en la parte de abajo, donde se pueden escribir las instrucciones.

Al llegar a la plataforma lo ideal es dirigirse al apartado Imagine y abajo podrá escribir si quiere uno nuevo o adjuntar la imagen más el prompt para editar una foto. | Foto: Grok - Semana

Para comenzar, puede escribir: “Crea un video de…” seguido de la descripción deseada, ya con ello, Imagine generará varias imágenes relacionadas y, en la esquina inferior de cada una, aparecerá un botón con el ícono de reproducción, que funciona para comenzar la creación de un video de seis segundos que luego se puede descargar.

En la parte inferior derecha se encuentra un botón con forma de play, al darle se creará el video de esa imagen. | Foto: Grok - Semana

Además, Grok guarda automáticamente los resultados en el historial del usuario, ubicado en el panel izquierdo, lo que permite conservar las creaciones y volver a editarlas.

Imagine cuenta con historial, se puede habilitar que tenga sonido el video y se puede editar en el botón 'Rehacer' + custom para poder editar el video. | Foto: Grok - Semana

Quienes deseen mantener la estética original de una fotografía: por ejemplo, el aspecto de una Polaroid, pueden especificarlo al momento de escribir el comando, añadiendo frases como “mantén el estilo de la foto y no cambies el fondo”.