“Voy a volver”: el desafiante mensaje de Tekashi 6ix9ine en redes tras supuesta noticia de su muerte

¿Murió Tekashi 6ix9ine? Tras fuertes rumores de una posible muerte en prisión, el rapero publicó un video desde su celda en Nueva York.

Valentina Rueda Rodríguez

22 de enero de 2026, 9:51 p. m.
El polémico rapero reaparece con impactante video desde su celda en Brooklyn
El polémico rapero reaparece con impactante video desde su celda en Brooklyn

El mundo del entretenimiento y el género urbano se estremeció en las últimas horas tras la viralización de un fuerte rumor: el supuesto asesinato de Tekashi 6ix9ine en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Sin embargo, fiel a su estilo disruptivo, el propio artista se encargó de desmentir las versiones que aseguraban que había sido apuñalado, publicando una prueba de vida que ya es tendencia mundial.

El video que desmiente la tragedia

La alarma se encendió en redes sociales durante la jornada del martes 21 de enero de 2026. Diversas plataformas aseguraban que Daniel Hernández, nombre de pila del rapero, había sido víctima de un ataque mortal dentro del penal. No obstante, la calma retornó a sus seguidores cuando, a través de su cuenta oficial de Instagram, se difundió un video grabado desde el interior de su celda.

En la pieza audiovisual, 6ix9ine aparece vistiendo el característico uniforme naranja de las instituciones penitenciarias estadounidenses. Lejos de mostrar signos de violencia o deterioro físico, se le observa en buen estado de salud, utilizando un dispositivo móvil mientras interactúa con una aplicación de apuestas en línea.

El artista no se refirió explícitamente a las noticias sobre su fallecimiento, pero su presencia activa y su mensaje fueron interpretados como una respuesta directa al caos informativo. “Estos 3 meses pasan volando... Voy a volver en el tiempo a la carrera de Rick Ross, ¿alguien quiere algo?”, escribió el rapero en sus historias, haciendo alusión al tiempo que le resta de condena.

La publicación ha generado un intenso debate entre expertos de marketing digital y críticos de la farándula. Algunos medios destacan que, aunque el video se publicó en medio de la crisis de rumores, es altamente probable que la grabación haya sido realizada de manera previa y programada como parte de un compromiso comercial con la plataforma de apuestas Rainbet.

Esta estrategia no solo ha servido para despejar las dudas sobre su integridad física, sino que también refuerza la capacidad del rapero para monetizar y generar conversación, incluso estando privado de la libertad. En el clip, se le ve conversando de manera relajada con la persona que sostiene la cámara, lo que sugiere un entorno controlado a pesar de las estrictas normas de los centros federales.

Un historial marcado por la controversia

No es la primera vez que la vida de Tekashi 6ix9ine pende de un hilo o es objeto de noticias falsas. El intérprete de Gooba actualmente cumple una sentencia de tres meses en Nueva York, derivado de una serie de incumplimientos legales que han marcado su carrera desde 2019.

Su paso por la justicia ha incluido cargos por extorsión, posesión de armas de fuego y vinculación con pandillas. Además, su vida personal ha estado bajo el microscopio de la prensa latina debido a su tormentosa y mediática relación con la cantante dominicana Yailin ‘la más viral’, un vínculo que ha generado múltiples titulares en Colombia y toda Latinoamérica por episodios de presunta violencia doméstica y reconciliaciones flash.

Con esta reciente aparición, Tekashi demuestra que su marca personal sigue vigente y que el interés del público por su destino no ha disminuido. Sus fanáticos han celebrado en los comentarios de sus publicaciones, aliviados al confirmar que los reportes de su apuñalamiento carecían de fundamento.

Por ahora, el rapero se concentra en terminar su breve estancia en prisión para retomar su carrera musical, la cual, a juzgar por sus recientes movimientos digitales, promete volver con el mismo nivel de provocación que lo llevó a la cima de las listas de éxitos.

