Detrás del carácter irreverente y las constantes polémicas que han definido la carrera de Nicolás Arrieta en redes sociales, existe un respaldo familiar con un peso político. Mientras el joven se encuentra bajo los reflectores de ‘La Casa de los Famosos 3’, muchos seguidores se preguntan por el origen de su apellido y la figura de su padre, un hombre que ha navegado las aguas de la política y la academia en Colombia.

El “efecto Benito” se sale de control: arriendos de hasta $100 millones y denuncias por cancelaciones masivas en Medellín

Samuel Benjamín Arrieta Buelvas no es un nombre desconocido para quienes siguen la historia política del país. Nacido el 15 de marzo de 1964 en San Juan Nepomuceno, Bolívar, Arrieta Buelvas consolidó una trayectoria basada en el rigor académico y el activismo social. Según reportes, su vocación pública despertó desde sus días como estudiante en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde se formó como licenciado en Lingüística y Literatura.

Su entrada por la puerta grande a la historia nacional ocurrió como líder del movimiento de la “Séptima Papeleta”, la iniciativa estudiantil que fue el motor para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Este hito no solo transformó la Constitución de Colombia, sino que catapultó la carrera de un joven Samuel Arrieta que, tras ser representante estudiantil, se convirtió en una figura clave de la gestión pública.

De la academia al Senado de la República

La vida profesional del padre de Nicolás Arrieta ha estado marcada por un contraste con el mundo digital de su hijo. Arrieta Buelvas se desempeñó como secretario general de la Universidad Distrital entre 1993 y 1997, donde fue el principal gestor de la Facultad Tecnológica de Ciudad Bolívar, un proyecto que hoy beneficia a miles de jóvenes en el sur de Bogotá.

Posteriormente, fortaleció su perfil con una maestría en Estudios Políticos en la Pontificia Universidad Javeriana, lo que le permitió escalar hasta el Senado de la República. Aunque su carrera política ha tenido diversos matices, su nombre sigue siendo sinónimo de una estructura institucional sólida que choca visualmente con el estilo “antisistema” que proyecta su hijo en YouTube.

¿Cómo es la relación entre el político y el ‘youtuber’?

A pesar de que Nicolás Arrieta suele mantener su vida privada bajo llave, el propio Samuel Arrieta ha decidido hablar sobre el vínculo que los une. En una entrevista concedida a El Tiempo, el exsenador describió su relación como una basada en el respeto absoluto a la individualidad.

Bochornoso momento: Poncho Zuleta confunde a Yeison Jiménez con Jessi Uribe en pleno homenaje y pide “minuto de silencio”

“Tengo una relación muy cercana de padre e hijo, cada vez menos, porque los hijos cogen caminos y se vuelven padres de sus propias aspiraciones o frustraciones”, confesó el político, subrayando que su hijo, a sus 32 años, es un hombre plenamente independiente.

Uno de los puntos más llamativos es la “línea roja” que ambos han trazado: la política y el contenido digital no se mezclan. “Nicolás procura no mezclar la política con sus cosas. Yo lo respeto profundamente: ni yo me involucro en esos contenidos ni él en la política”, enfatizó Samuel Arrieta. Esta independencia ha permitido que, mientras el padre legisla o gestiona proyectos académicos, el hijo se consolide como uno de los críticos más ácidos del mundo del entretenimiento digital en Colombia.

Con el ingreso de Nicolás a ‘La Casa de los Famosos 3’, la figura de su padre cobra nueva relevancia. Aunque Samuel reconoce que el estilo de los influencers llama la atención, asegura que la carrera de su hijo no interfiere con su imagen política. El respaldo existe, pero desde la distancia que impone el respeto mutuo por dos profesiones que habitan universos paralelos.