Gente

El “efecto Benito” se sale de control: arriendos de hasta $100 millones y denuncias por cancelaciones masivas en Medellín

Medellín bajo la lupa: denuncian cobros de hasta $100 millones en hospedaje por Bad Bunny y cancelaciones masivas para revender habitaciones.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

22 de enero de 2026, 7:02 p. m.
Indignación por precios de hospedaje para Bad Bunny en Medellín
Indignación por precios de hospedaje para Bad Bunny en Medellín Foto: x

La capital antioqueña atraviesa una polémica transformación económica sin precedentes debido a la llegada de Benito Martínez Ocasio, más conocido mundialmente como Bad Bunny. El “Conejo Malo” aterriza este fin de semana para cumplir su triple fecha en el Estadio Atanasio Girardot, pero lo que debería ser una fiesta del reggaetón se ha convertido en una pesadilla logística y financiera para miles de asistentes.

El último mensaje de Diego Mazabel antes de ser asesinado en Cali: “Gracias por decirme que sí”

Precios “astronómicos”: ¿Un abuso justificado?

Aunque las entradas para ver al artista puertorriqueño se agotaron en tiempo récord hace meses, el verdadero impacto en los bolsillos de los fans se está sintiendo en los días previos al evento. La oferta inmobiliaria en Medellín ha alcanzado cifras que muchos califican de “absurdas”. Las denuncias en redes sociales señalan que los precios de las habitaciones oscilan entre los 10 y los casi 100 millones de pesos por apenas cuatro días de estancia.

Uno de los casos más virales fue expuesto por una creadora de contenido identificada como @kabdalag, quien reveló capturas de pantalla de la plataforma Airbnb. En su denuncia, mostró una propiedad de cuatro habitaciones con un costo total de $98.240.000 por el fin de semana del concierto. Pero no es el único caso: otro apartamento de una sola habitación se ofrece por la astronómica cifra de $25.368.974 la noche.

@kathrinabdalag

Yo quedé ice frío hielo …. Mejor váyanse a Europa y yo los ayudo @Abdala Travel

♬ original sound - kathrinabdalag

La “trampa” de las cancelaciones de última hora

Bochornoso momento: Poncho Zuleta confunde a Yeison Jiménez con Jessi Uribe en pleno homenaje y pide “minuto de silencio”

Más allá de los precios elevados, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades y los consumidores es una práctica presuntamente desleal por parte de algunos anfitriones. Decenas de usuarios han denunciado en plataformas como X y TikTok que sus reservas, hechas con meses de antelación y a precios razonables, fueron canceladas súbitamente.

Gente

¿Quién es el papá de Nicolás Arrieta? El reconocido político que marcó la historia de Colombia y hoy ve a su hijo en ‘La Casa de los Famosos’

Gente

El último mensaje de Diego Mazabel antes de ser asesinado en Cali: “Gracias por decirme que sí”

Gente

“Estaba como borracho”: le caen a Poncho Zuleta por confundir a Yeison Jiménez con Jessi Uribe al darle minuto de silencio

Gente

Bochornoso momento: Poncho Zuleta confunde a Yeison Jiménez con Jessi Uribe en pleno homenaje y pide “minuto de silencio”

Gente

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el jueves 22 de enero para los 12 signos del zodiaco

Gente

Salió a la luz audio inédito de Yeison Jiménez; habló de la muerte e hizo petición: “No vaya a llorar”

Gente

Predicciones y horóscopo de fin de año del Niño Prodigio para hoy jueves, 22 de enero

Mejor Colombia

Bad Bunny, Doja Cat, Ed Sheeran y Rosalía: Colombia se prepara para un 2026 histórico en conciertos

Semana TV

Bad Bunny anunció dos fechas más en Medellín, entérese aquí

Gente

Bad Bunny llegó a la alfombra de la MET Gala 2025 y dio detalles sobre su gira mundial, “pondremos a la gente a perrear”

“Muchos de los afectados no creen en las ‘razones justificadas’, sino en un aprovechamiento para cobrar más”, señalan varios medios al reportar la situación.

Los afectados relatan que los dueños de los hospedajes utilizan excusas como “fugas de gas”, “daños estructurales” o “problemas eléctricos” para dar de baja la reserva. Sin embargo, minutos después de la cancelación, los mismos inmuebles aparecen publicados nuevamente en las plataformas, pero con precios triplicados o cuadriplicados, aprovechando la desesperación de los turistas que ya tienen sus tiquetes de avión y entradas al concierto compradas.

No es secreto que Medellín se ha consolidado como el epicentro del género urbano, y la visita de Bad Bunny —quien mantiene una relación estrecha con Colombia y ha colaborado con figuras locales como J Balvin y Feid— representa un hito cultural. Sin embargo, este escándalo pone de manifiesto la falta de regulación en las tarifas temporales durante eventos de alta afluencia.

Mientras la reventa de boletas también alcanza cifras exorbitantes, superando los 500 mil pesos por las entradas más sencillas, la ciudad enfrenta el reto de proteger su imagen como destino turístico. Los internautas continúan el debate: ¿es libre mercado o es una estafa descarada a los seguidores del artista más escuchado del mundo?

Lo cierto es que, entre el “perreo” y la euforia, muchos fans se quedarán sin donde dormir o tendrán que pagar el equivalente a un apartamento propio por solo cuatro noches cerca de su ídolo.

Más de Gente

La exitosa y seria trayectoria política de Samuel Arrieta, el padre de Nicolás Arrieta

¿Quién es el papá de Nicolás Arrieta? El reconocido político que marcó la historia de Colombia y hoy ve a su hijo en ‘La Casa de los Famosos’

Indignación por precios de hospedaje para Bad Bunny en Medellín

El “efecto Benito” se sale de control: arriendos de hasta $100 millones y denuncias por cancelaciones masivas en Medellín

asesinan al empresario Diego Mazabel a solo horas de anunciar su matrimonio.

El último mensaje de Diego Mazabel antes de ser asesinado en Cali: “Gracias por decirme que sí”

Le caen a Poncho Zuleta por pedir un minuto de silencio para Jessi Uribe y no Yeison Jiménez

“Estaba como borracho”: le caen a Poncho Zuleta por confundir a Yeison Jiménez con Jessi Uribe al darle minuto de silencio

El polémico lapsus de Poncho Zuleta sobre Jessi Uribe tras la muerte de Yeison Jiménez

Bochornoso momento: Poncho Zuleta confunde a Yeison Jiménez con Jessi Uribe en pleno homenaje y pide “minuto de silencio”

Los números revelados para esta fecha tienen una carga energética especial.

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el jueves 22 de enero para los 12 signos del zodiaco

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Salió a la luz audio inédito de Yeison Jiménez; habló de la muerte e hizo petición: “No vaya a llorar”

Niño Prodigio: astrólogo que entrega el horóscopo diario.

Predicciones y horóscopo de fin de año del Niño Prodigio para hoy jueves, 22 de enero

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron la verdad de su relación en video juntos.

Luisa Fernanda W habló del impacto del licor en su relación con Pipe Bueno: “Me alejo por completo”

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo y predicciones para este jueves, 22 de enero, según Nana Calistar

Noticias Destacadas