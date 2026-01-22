El “efecto Benito” se sale de control: arriendos de hasta $100 millones y denuncias por cancelaciones masivas en Medellín

La capital antioqueña atraviesa una polémica transformación económica sin precedentes debido a la llegada de Benito Martínez Ocasio, más conocido mundialmente como Bad Bunny. El “Conejo Malo” aterriza este fin de semana para cumplir su triple fecha en el Estadio Atanasio Girardot, pero lo que debería ser una fiesta del reggaetón se ha convertido en una pesadilla logística y financiera para miles de asistentes.

Precios “astronómicos”: ¿Un abuso justificado?

Aunque las entradas para ver al artista puertorriqueño se agotaron en tiempo récord hace meses, el verdadero impacto en los bolsillos de los fans se está sintiendo en los días previos al evento. La oferta inmobiliaria en Medellín ha alcanzado cifras que muchos califican de “absurdas”. Las denuncias en redes sociales señalan que los precios de las habitaciones oscilan entre los 10 y los casi 100 millones de pesos por apenas cuatro días de estancia.

Uno de los casos más virales fue expuesto por una creadora de contenido identificada como @kabdalag, quien reveló capturas de pantalla de la plataforma Airbnb. En su denuncia, mostró una propiedad de cuatro habitaciones con un costo total de $98.240.000 por el fin de semana del concierto. Pero no es el único caso: otro apartamento de una sola habitación se ofrece por la astronómica cifra de $25.368.974 la noche.

La “trampa” de las cancelaciones de última hora

Más allá de los precios elevados, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades y los consumidores es una práctica presuntamente desleal por parte de algunos anfitriones. Decenas de usuarios han denunciado en plataformas como X y TikTok que sus reservas, hechas con meses de antelación y a precios razonables, fueron canceladas súbitamente.

“Muchos de los afectados no creen en las ‘razones justificadas’, sino en un aprovechamiento para cobrar más”, señalan varios medios al reportar la situación.

Los afectados relatan que los dueños de los hospedajes utilizan excusas como “fugas de gas”, “daños estructurales” o “problemas eléctricos” para dar de baja la reserva. Sin embargo, minutos después de la cancelación, los mismos inmuebles aparecen publicados nuevamente en las plataformas, pero con precios triplicados o cuadriplicados, aprovechando la desesperación de los turistas que ya tienen sus tiquetes de avión y entradas al concierto compradas.

No es secreto que Medellín se ha consolidado como el epicentro del género urbano, y la visita de Bad Bunny —quien mantiene una relación estrecha con Colombia y ha colaborado con figuras locales como J Balvin y Feid— representa un hito cultural. Sin embargo, este escándalo pone de manifiesto la falta de regulación en las tarifas temporales durante eventos de alta afluencia.

Mientras la reventa de boletas también alcanza cifras exorbitantes, superando los 500 mil pesos por las entradas más sencillas, la ciudad enfrenta el reto de proteger su imagen como destino turístico. Los internautas continúan el debate: ¿es libre mercado o es una estafa descarada a los seguidores del artista más escuchado del mundo?

Lo cierto es que, entre el “perreo” y la euforia, muchos fans se quedarán sin donde dormir o tendrán que pagar el equivalente a un apartamento propio por solo cuatro noches cerca de su ídolo.