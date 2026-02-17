¿Boicot en ‘La casa de los famosos de Telemundo’? Yina Calderón denuncia complot de Laura Zapata y Kunno para sacarla

La empresaria y DJ colombiana Yina Calderón llegó a Ciudad de México en medio de una ola de especulaciones sobre su ingreso oficial a la nueva temporada de ‘La casa de los famosos’, producción de la cadena Telemundo. Tras su ausencia en recientes avances comerciales en donde se dan a conocer a cada uno de los participantes y piezas publicitarias del programa, Calderón enfrentó a los medios de comunicación en el aeropuerto para aclarar su estatus actual en la competencia y responder a los señalamientos de otros participantes.

Incertidumbre sobre su participación oficial

A pesar de haber sido anunciada previamente, la falta de imágenes y publicidad de su participación, en los últimos avances comerciales del reality, encendió las alarmas entre sus seguidores. Ante la consulta directa de la prensa mexicana, Calderón mantuvo una postura de cautela pero firmeza respecto a su contrato.

“Hasta el momento, yo soy participante de La casa de los famosos, estoy anunciada por Telemundo, no me han dicho otra cosa diferente. Así que, hasta que ellos no digan que soy algo diferente o que no voy a estar o que me bajan, no es nada seguro”, afirmó la exprotagonista de novela.

La creadora de contenido restó importancia a los rumores que la ubican fuera del proyecto, asegurando que su presencia en suelo mexicano obedece estrictamente a compromisos laborales con la cadena internacional. No obstante, reconoció que en el mundo del entretenimiento las decisiones pueden variar hasta el último minuto.

Denuncias de una presunta conspiración

Uno de los puntos más álgidos de sus declaraciones fue la mención de un supuesto plan organizado por otros concursantes para evitar su ingreso o debilitar su imagen antes del inicio de la convivencia. Según lo expuesto por Calderón en una entrevista concedida al comunicador Felix Arroyo, figuras como el influenciador Kunno, la ex-Miss Universo Lupita Jones y la reconocida actriz Laura Zapata estarían involucradas en una estrategia conjunta.

Calderón calificó estas acciones como un intento de “destruirla” antes de que el formato inicie formalmente, lo cual, de comprobarse, podría representar una transgresión a las normas de aislamiento y competencia que suelen regir estos programas. “No tengo miedo, estoy lista para enfrentar a quien quiera sacarme”, sentenció la colombiana, reafirmando su intención de asumir un rol antagónico o de “villana” dentro del show.

El cruce con Laura Zapata

La tensión no es unidireccional. La prensa mexicana ha recogido declaraciones de la actriz Laura Zapata, quien ha sido crítica frente al perfil de la colombiana. Los cuestionamientos de la intérprete se han centrado en la apariencia física de Calderón, mencionando específicamente su número de tatuajes y sus intervenciones estéticas, elementos que Zapata considera ajenos a su percepción de los estándares del programa.

Por su parte, Calderón no ha evadido la confrontación dialéctica, refiriéndose a la veteranía de algunos participantes de manera irónica:

“Ojalá podamos entrar a la casa, porque sería una ficha clave. No queremos ver un poco de abuelas tomando café y ya”, declaró, en una clara alusión a la actriz mexicana.

Un perfil experto en el formato

Con una trayectoria que inició en Protagonistas de Nuestra Tele y se ha consolidado a través de diversas apariciones en medios y redes sociales, Yina Calderón se define a sí misma como una profesional de los realities. Su estrategia parece clara: generar conversación digital incluso antes de que las cámaras de la casa se enciendan.

Mientras el público en redes sociales se divide entre quienes apoyan su llegada para dinamizar el contenido y quienes cuestionan su estilo confrontacional, la última palabra la tendrá la producción de Telemundo en la gala de estreno.