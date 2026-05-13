Un video en redes sociales muestra cómo un hombre pone en riesgo la vida de una pequeña cuando buscaba acceder a la estación de TransMilenio Héroes sin pagar su pasaje. El insólito hecho generó una polémica entre los internautas, quienes tienen opiniones encontradas.

En video|Polémica por nuevo enfrentamiento entre aparentes estudiantes y vigilantes de TransMilenio en la estación Flores

Papo Amín, presidente del Concejo de Bogotá, replicó el video de la imprudencia en sus redes sociales y calificó el hecho como un acto de irresponsabilidad al “jugar con la vida de un menor de esa forma tan burda”.

En el video se logra apreciar cómo el hombre, que evidentemente, busca acceder a la estación de TransMilenio sin pagar su pasaje ni el de la menor, se ubica con la pequeña en el borde de las puertas del sistema, esperando la llegada de un bus para que con ella se abran las compuertas del paradero.

Ya esto tocó fondo.



Adultos totalmente temerarios exponiendo la vida de niños para colarse en @TransMilenio.



Hay que ser uno muy IRRESPONSABLE para jugar con la vida de un menor de esa forma tan burda. pic.twitter.com/PlgXNRiYWD — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) May 13, 2026

El video generó polémica con comentarios encontrados; algunos de los internautas piden la actuación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mientras que otros usuarios culpan al sistema.

Usuarios de TransMilenio reconocen esta modalidad como una práctica cotidiana de cientos de ciudadanos para colarse en el sistema. Cifras oficiales entregadas por la empresa indican que aproximadamente el 13 % de los usuarios del componente troncal ingresan de manera irregular.

En la ciudad ya se reconocen varias modalidades para colarse, entre las que destacan:

Saltar los torniquetes

Forzar o dañar puertas automáticas

Entrar detrás de otro usuario aprovechando la apertura de los accesos

Acceder por zonas laterales (carriles exclusivos)

Colarse en TransMilenio tiene multa

Según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), ingresar o salir de manera irregular al sistema de transporte masivo corresponde a un comportamiento contrario a la convivencia.

La infracción implica actualmente una multa tipo 2, que en 2026 le vale al infractor una suma de $189.800. Además, las autoridades pueden imponer comparendos pedagógicos y adelantar procesos judiciales si existen daños a la infraestructura pública.

Para enfrentar la problemática, TransMilenio, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana mantienen operativos permanentes en estaciones y portales, en los que dedican a gran parte de sus funcionarios para prevenir las imprudencias.

Foto: guillermo torres-semana

La evasión del pago en TransMilenio se convirtió en uno de los problemas estructurales del sistema durante los últimos años.

Incluso, varios estudios de cultura ciudadana señalan que el fenómeno no solo tiene impacto económico, sino también social, debido a que normaliza prácticas ilegales dentro del espacio público.

Por ende, el Distrito insiste en fortalecer campañas pedagógicas y aumentar los controles para disminuir el número de colados en TransMilenio.

Quedó grabado insólita escena en Transmilenio cuando un hombre forcejea para meter una señal de tránsito