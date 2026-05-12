En la noche de este lunes, 11 de mayo, se presentó un nuevo enfrentamiento entre algunos usuarios de TransMilenio y vigilantes del sistema. El hecho generó una gran polémica en redes sociales. Hay opiniones encontradas y casos similares repetidos en la semana mientras los estudiantes esperan una propuesta del Gobierno Petro.

TransMilenio se pronuncia tras violenta pelea entre usuarios y personal de vigilancia del servicio

En la estación temporal Flores, unos jóvenes que, según las denuncias en redes sociales, son estudiantes universitarios, se agredieron verbalmente con los funcionarios del sistema y en los videos hasta se evidencia la confrontación física.

Los videos viralizados en redes sociales muestran a dos vigilantes de la estación sosteniendo a la joven implicada, mientras ella lanzaba acusaciones hacia ellos enmarcadas por insultos. Luego, en medio del forcejeo, la supuesta estudiante se soltó del agente y lanzó un puño contra el trabajador del sistema.

#ATENTOS. Nueva agresión por parte vigilantes de @TransMilenio contra estudiantes universitarios en estación Las Flores. Reportan que hay constantes agresiones verbales entre funcionarios del sistema y comunidad estudiantil, tras lo ocurrido hace una semana en estación Calle 76. pic.twitter.com/GpbmTXkEj4 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 12, 2026

El hecho ocurre luego de que la ciudad pasara una semana enmarcada por manifestaciones en ese mismo sector de la ciudad, en la que los estudiantes de la Universidad Pedagógica alegaran maltratos de estos funcionarios.

Las manifestaciones previamente mencionadas fueron provocadas por una confrontación similar a la de este lunes entre estudiantes de La Pedagógica y vigilantes del sistema, quienes impedían el acceso de los jóvenes al sistema cuando intentaban hacer uso de este sin pagar su pasaje.

Más enfrentamientos por usuarios que intentan colarse

Aunque no se viralizó en redes sociales, SEMANA conoció que en la mañana de este domingo, en la estación de TransMilenio NQS - Cl 30 Sur, un hombre se enfrentó con unos vigilantes del sistema de transporte cuando intentaba colarse.

Los ciudadanos que presenciaron la confrontación declararon que, ante el reclamo de los funcionarios, el hombre los atacó con un cortauñas en el rostro, generándoles fuertes lesiones físicas.

En contraste, el rector de la Universidad Pedagógica, Helberth Choachi, se refirió puntualmente a los enfrentamientos del lunes 11 de mayo. El académico calificó la sujeción del vigilante como una “agresión contra la mujer (implicada)” y denunció otro caso similar que habría sucedido esta misma noche.

“Hoy otro video de agresiones contra la mujer en Las Flores. Más grave aún, otro estudiante (pagó su pasaje) fue detenido-desaparecido a las 7:00 p.m. en Cll 85. Después de búsqueda incesante, aparece hace minutos en Teusaquillo”, posteó el rector de La Pedagógica en su cuenta de X a las casi 11 de la noche.

Por su parte, el Ministro de Educación, Daniel Rojas, propuso junto con el rector Choachi una tarifa diferencial para los estudiantes, con el fin de evitar que los jóvenes se colen y que, en consecuencia, no existan este tipo de confrontaciones.

Hasta el momento, la propuesta no se ha convertido en realidad y los jóvenes esperan que el auxilio sea una realidad.

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