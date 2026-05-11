Un nuevo hecho violento tiene bajo investigación a las autoridades en Bogotá. Lo que inicialmente parecía un hallazgo en vía pública terminó destapando una escena que hoy genera múltiples preguntas en el barrio Cañaveral, en la localidad de Bosa.

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Todo comenzó el pasado domingo 10 de mayo, cuando habitantes del sector alertaron a la Policía por fuertes gritos y voces de auxilio que provenían de una vivienda. Minutos después, patrulleros llegaron al lugar y encontraron una escena que encendió las alarmas.

“Al llegar al lugar observan que en la parte frontal de esta vivienda, en un área boscosa, hay un cuerpo sin vida de una persona envuelta en una sábana blanca”, informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las autoridades sospechan que dentro de la casa se habría presentado una riña entre varias personas que terminó en tragedia. En el inmueble fueron encontrados rastros de sangre y otros elementos que ahora hacen parte de la investigación.

“Logran evidenciar que hay lago hemático y manchas de sangre que conducen hacia el interior de una vivienda”, detallaron las autoridades.

El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano entregó detalles aún más impactantes sobre cómo fue hallada la víctima. “La persona que ayer se encontró en Bosa estaba en vía pública, la encontramos con signos de alta violencia, amarrado, sin ropa, prácticamente solo con el jean. Se ve que fueron muchos golpes”, aseguró.

Según explicó el oficial, fue la misma comunidad la que indicó cuál sería la vivienda en la que presuntamente ocurrieron los hechos. “Por voces de auxilio, la misma comunidad nos indicó la casa en la cual parece y presuntamente habían sacado a la persona y posteriormente dejado al frente en un potrero”, afirmó.

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Tras ingresar al inmueble, unidades de la SIJIN y del CTI de la Fiscalía encontraron varios elementos materiales probatorios que podrían esclarecer qué pasó dentro de la vivienda.

“Encontramos dentro de la casa muchos hechos que pueden determinar que de esa persona que estaba al frente en ese potrero muerta, el hecho hubiese ocurrido en esa edificación”, agregó el brigadier general.

En el lugar había 14 personas, entre ellas dos menores de edad. Los adolescentes quedaron bajo protección del ICBF, mientras que 12 adultos fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía para establecer responsabilidades y reconstruir lo sucedido.

El caso incrementa las alertas sobre los hechos de intolerancia en Bogotá. De acuerdo con cifras citadas recientemente en el Concejo de Bogotá, los comparendos por riñas aumentaron 43 % y en lo corrido de 2026 ya van cerca de 4.000 casos relacionados con este tipo de situaciones violentas.