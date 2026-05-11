“Lo torturaron con sevicia”: gobernador de Antioquia reveló nuevos y estremecedores detalles del crimen del periodista Mateo Pérez

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reveló este lunes 11 de mayo nuevos detalles sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda y aseguró que el joven comunicador habría sido torturado antes de ser asesinado en zona rural de Briceño, Antioquia.

En redes sociales, Víctor Chala, el disidente buscado por grave caso del periodista Mateo Pérez Rueda, se exhibe en motos y camionetas

En entrevista con Blu Radio, el mandatario afirmó que el caso refleja el nivel de control que tendrían las disidencias de las Farc en esa región del norte del departamento. “Lo torturaron con sevicia. Yo no sé si Petro es consciente de eso. Me imagino que el Ministerio de Defensa tuvo que haberlo informado”, declaró.

Según Rendón, Mateo Pérez llegó al lugar con el objetivo de adelantar labores periodísticas para su medio digital El Confidente y terminó interceptado por hombres armados que desconfiaron de su presencia en la zona. “Lo torturaron porque no creyeron que era una persona que estaba ejerciendo el periodismo”, aseguró el gobernador.

El mandatario insistió en que el joven reportero nunca debió haber sido señalado o cuestionado por ingresar a esa región. “Ningún colombiano tiene por qué tener soberanía vedada alguna para ir, menos un periodista que está en búsqueda de la verdad”, expresó.

Periodistas rinden homenaje al periodista asesinado Mateo Pérez y condenan su homicidio en Medellín, departamento de Antioquia, Colombia, el 9 de mayo de 2026. Foto: AFP

Además, añadió que Mateo ingresó convencido de que su oficio le daba cierta protección. “Ese muchacho se fue allá con mucho valor de por medio, pero con la certeza de que su oficio lo protegía. Pero no sabía que se iba a ver interceptado por estos criminales, estos facinerosos tan indolentes, y lo torturaron y lo asesinaron de la peor manera”, afirmó.

Rendón también lanzó fuertes acusaciones contra alias Calarcá, señalado jefe de las disidencias, y alias Chalá, quien, según él, habría ejecutado el crimen. “Calarcá mató a Mateo Pérez Rueda y lo hizo a través de su sicario a sueldo, que es alias Chalá”, sostuvo.

Durante la entrevista, el gobernador criticó al presidente Gustavo Petro y dijo que el Gobierno nacional no ha sido firme contra ese grupo armado ilegal. “Nosotros no entendemos por qué Petro sigue tan atemorizado por alias Calarcá. Es como si le tuviera la cola pisada”, dijo inicialmente.

Amigo de Mateo Pérez reveló su última conversación con el periodista asesinado: “Le respondí que era algo muy complejo”

Recuperan el cadáver de Mateo Pérez Rueda, periodista asesinado en Briceño. Foto: Suministrado a SEMANA.

Él es Mateo Pérez Rueda, periodista desaparecido en Briceño, Antioquia, el pasado 5 de mayo. Foto: Facebook: Mateo Pérez Rueda

Sin embargo, luego lanzó otra frase aún más polémica: “Calarcá le tiene la cola pisada a Petro y el Gobierno nacional le teme a Calarcá”.

El gobernador también señaló la falta de acciones militares en Briceño después del asesinato del periodista. “Lo que pasó fue muy grave y no se resuelve con anuncios de recompensas, se resuelve con operaciones contundentes, con bombardeos, con acciones eficientes”, afirmó.

Mateo Pérez desapareció hace ocho días cuando se desplazó hacia una zona rural de Briceño, Antioquia. Posteriormente, su cuerpo fue hallado sin vida y entregado a su familia, que lo sepultó el pasado fin de semana en Yarumal.

Tras el crimen, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) le pidió al Gobierno nacional mayores garantías para el ejercicio periodístico en territorios afectados por el conflicto armado.