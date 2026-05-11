Ricardo Roa no aceptó cargos por violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente

Durante la imputación de cargos en contra de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, la Fiscalía enumeró un listado de gastos que no fueron reportados en las cuentas ante el Consejo Nacional Electoral o, de alguna manera, fueron manipulados para evitar superar los topes.

Ricardo Roa no aceptó el cargo de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales que imputó la Fiscalía por violación de topes electorales; aun así, sumó la segunda imputación en su historial judicial.

“No acepto los cargos su Señoría, soy inocente”, señaló Roa Barragán quien estuvo presente en la audiencia de forma virtual.

El fiscal a cargo, Elkin Ardila Espinosa, reveló ante el juzgado 35 de control de garantías de Bogotá varios detalles de ese listado de gastos que no aparecieron en las cuentas ante el CNE, pero que, verificada la información con quienes supuestamente brindaron los servicios, se logró establecer que dichas actividades no se prestaron o se desarrollaron, pero no se registraron.

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El ente acusador aseguró que solo en la primera vuelta, la violación de topes electorales superó los 1.300 millones de pesos de lo que estaba legalmente permitido; sin embargo, en la presentación de los informes ante el Consejo Nacional Electoral, el monto fue significativamente menor.

“En la primera vuelta la campaña reportó en cuentas claras gastos por 28,384.680 y a ese valor se le suman los gastos no reportados o reportados parcialmente, los cuales suman 1.193.929,890 pesos, así como el ajuste neto por reclasificación entre vueltas equivalente a 345.982.836, entonces tenemos que haciendo estos cálculos”, dijo el fiscal del caso.

Ricardo Roa no aceptó cargos por las irregularidades en la campaña Petro Presidente 2022. "Me declaro inocente". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Wy2eHSYx4r — Revista Semana (@RevistaSemana) May 11, 2026

Con relación a la segunda vuelta, ocurrió básicamente lo mismo con gastos que no fueron reportados, principalmente de organizaciones sindicales y partidos políticos. Los gastos que no fueron reportados o se quedaron por fuera de los registros entregados a Cuentas Claras, al Consejo Nacional Electoral (CNE), sumaron más de 700 millones de pesos.

“Se habrían ejecutado gastos por 770.148.964 que no fueron reportados a Cuentas Claras. Una vez se hacen estas operaciones, pues no solamente excede, sino que se observa que esos gastos no fueron reportados en su totalidad, en este caso, pese a corresponder a pagos por servicios y apoyos efectivamente destinados a la campaña presidencial Petro Presidente”, dijo el fiscal.

Gustavo Petro insiste en respaldar a Ricardo Roa, pero la decisión del CNE más la imputación en su contra por parte de la Fiscalía lo ponen en serios aprietos. Foto: HEIDY LEÓN/ PRESIDENCIA

La Fiscalía aseguró que tiene todos los elementos de prueba, los registros, las declaraciones y todos los documentos que se requieren para adelantar la imputación de cargos e insistir en la presunta responsabilidad que tendría Ricardo Roa en el delito de violación de topes electorales, que decidió no aceptar.