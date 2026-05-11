Laura Sarabia fue mencionada dos veces durante la imputación de cargos contra Ricardo Roa

En la tarde de este lunes 11 de mayo se reanudó la audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa Barragán por las irregularidades en los registros de gastos que se habrían presentado en la campaña Petro Presidente 2022.

En la diligencia judicial, el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Elkin Ardila Espinosa resolvió la última inquietud elevada por la defensa del procesado frente a los diez gastos que no se habrían declarado de manera correcta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante su aclaración, el fiscal mencionó en dos oportunidades el nombre de Laura Camila Sarabia Torres, quien se desempeñó como coordinadora de logística en la campaña presidencial.

Las irregularidades tienen relación directa con un evento de campaña que se realizó el 6 de abril de 2022 en un hotel en el norte de Bogotá y que tuvo un valor de 27 millones de pesos.

“La factura fue expedida en nombre de Ricardo Roa Barragán con la misma dirección (...) y notificada al correo LauriSaabia@gmail.com y la forma de pago fue en efectivo. Al verificar, evidentemente corresponde a la señora Laura Camila Sarabia Torres, quien ejercía labores para la primera vuelta como coordinadora de logística y secretaria”, indicó.

“Este dato es relevante porque el efectivo, debo ser preciso en esto, no elimina el deber de reporte si el servicio se prestó a favor de la campaña, pues debería estar soportado, registrado y reportado a través de la cuenta única. La factura en nombre del gerente permite inferir ese hecho económico completo donde ingresó debía ingresar al ámbito del conocimiento de la gerencia”, añadió el delegado del ente investigador.

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