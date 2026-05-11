Megabús de Pereira: empresa anunció importantes cambios que benefician a la ciudadanía

A través de sus canales oficiales, el sistema de transporte masivo del área metropolitana de Pereira, Megabús, anunció el inicio de una ambiciosa fase de modernización tecnológica.

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Los cambios, que ya son visibles para los usuarios, buscan agilizar el acceso a las estaciones, mejorar la transparencia en los cobros y fortalecer la seguridad de los pasajeros.

A continuación, se detallan las novedades y las recomendaciones para los ciudadanos que hacen uso de este servicio.

Nuevos validadores en operación

A la fecha, el sistema ha habilitado nuevos dispositivos de validación en 22 de las 44 estaciones. Estos equipos cuentan con pantallas digitales y alertas sonoras para facilitar la experiencia del usuario:

Confirmación de acceso: La pantalla se iluminará en verde al validar el pasaje.

La pantalla se iluminará en verde al validar el pasaje. Consulta de saldo: El dispositivo mostrará automáticamente el saldo disponible en la tarjeta tras el cobro.

El dispositivo mostrará automáticamente el saldo disponible en la tarjeta tras el cobro. Uso correcto: Megabús advierte que, en las estaciones intervenidas, el validador antiguo (ubicado sobre el torniquete) ya no funciona. El usuario debe acercar su tarjeta exclusivamente al nuevo equipo una sola vez, manteniéndola entre dos y cuatro segundos para evitar cobros dobles accidentales.

Transición a la nueva Megatarjeta

Sobre el futuro del medio de pago, el sistema aclaró que las tarjetas actuales siguen vigentes, por lo que no hay riesgo de quedar sin acceso por ahora.

Cambio sin costo: La renovación será gratuita y transitoria para no afectar el bolsillo de los ciudadanos.

La renovación será gratuita y transitoria para no afectar el bolsillo de los ciudadanos. Fechas: El cronograma para el cambio de plásticos se anunciará próximamente, una vez finalice la instalación de validadores en todas las estaciones y buses articulados y alimentadores.

La modernización del Megabús contempla la llegada de pagos abiertos y recargas digitales. El objetivo final es la implementación de la aplicación Busae Pasajero, con la cual los usuarios podrán:

Realizar recargas desde Nequi, Daviplata y otros bancos.

y otros bancos. Consultar saldo y ver en tiempo real la llegada de los buses.

Recibir alertas sobre retrasos, cierres o desvíos en las rutas.

El Megabús es el sistema de transporte masivo de Pereira. Foto: Carlos Pineda

Refuerzo en la seguridad

Como parte de esta transformación, todos los buses del sistema (tanto articulados como alimentadores) contarán con cámaras de vigilancia conectadas directamente al centro de control.

El monitoreo será permanente durante toda la operación para mitigar hechos de inseguridad y mejorar la respuesta ante cualquier eventualidad, siendo este un avance para también mejorar la percepción de seguridad en este importante medio de transporte para la ciudad.