Nación

Bus, con 20 pasajeros, se incendió en la vía Dosquebradas - Santa Rosa de Cabal

La emergencia fue atendida por organismos de socorro y la Policía de la región.

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 8:38 p. m.
Incendio de bus en carreteras de Risaralda.
Incendio de bus en carreteras de Risaralda.

La Policía Nacional confirmó una grave emergencia ocurrida este 1 de febrero en la carretera que conduce del municipio de Dosquebradas hacia Santa Rosa de Cabal (Risaralda).

Un vehículo de servicio público se incendió cuando transportaba a 20 pasajeros por este eje vial. Ninguna persona resultó lesionada, según el reporte preliminar.

Aparentemente, el automotor presentó fallas en su sistema eléctrico y se generó el incendio. El conductor se percató de la situación y alcanzó a poner a salvo a los ocupantes.

“Al percatarse del humo, el conductor se hace a un costado de la vía para intentar apagar las llamas con extintores pero el esfuerzo fue infructuoso”, se lee en un reporte de la Policía.

Incendio de bus en vías de Risaralda.
Incendio de bus en vías de Risaralda. Foto: API.

Una vez se puso en conocimiento de las autoridades la emergencia, al sector llegaron los organismos de socorro para mitigar el fuego y avanzar en las averiguaciones.

“El suceso fue atendido por el personal de bomberos del municipio de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, personal de Tránsito y Transporte de la Policía”, dijo la institución.

Fuerte discusión con agentes de tránsito en Pereira dejó a candidato a la Cámara comparendos por más de $10 millones

El vehículo pertenece a la empresa Flota Occidental y cubría la ruta entre Salento y Medellín. De momento, se adelantan todas las investigaciones para esclarecer el suceso.

