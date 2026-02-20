Política

Fuerte discusión con agentes de tránsito en Pereira dejó a candidato a la Cámara comparendos por más de $10 millones

El video se volvió viral en las redes sociales.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 9:01 p. m.
Candidato a la Cámara Nelson Guisao
Candidato a la Cámara Nelson Guisao Foto: Pantallazos tomados del video suministrado a SEMANA de la discusión del candidato a la Cámara Nelson Guisao con agentes de transito

Nelson Guisao, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador por Risaralda, protagonizó un video que le trajo una consecuencia inesperada.

En el material se ve al candidato enfrascado en una fuerte discusión con varios agentes de tránsito en Pereira. Guisao reclamó a uno de los funcionarios, alegando que lo estaban persiguiendo.

Crecen las dudas de Gustavo Petro sobre el proceso electoral: habló de “mesa fantasma” y anunció que enviará documento a la Fiscalía

La situación escaló y, en el intercambio de palabras, el candidato a la Cámara de Representantes expresó que iba a interponer una denuncia, advirtiendo que no estaba de acuerdo con el procedimiento.

“Caballero, me sigo riendo porque está diciendo cosas que no son; le pido el favor que lo quite (haciendo referencia a un vehículo)”, dijo el agente de tránsito en medio de la discusión verbal.

Política

Candidato a la Cámara en Sucre pide acciones urgentes en el departamento: “Cinco años con familias bajo el agua por Caregato”

Política

Sigue la tensión en el Partido Liberal: Gustavo García señaló a la dirección nacional de entregar la colectividad al sector más “retardatario” del uribismo

Política

Pacto Histórico reveló que sí postulará sus testigos electorales tras ajustes en la plataforma del Consejo Nacional Electoral

Mejor Colombia

Misión de la UE destaca avances de Colombia para las elecciones: “Reformas aplicadas fortalecen la confianza”

Política

Cancillería reveló que llegaron al país 110 colombianos provenientes de Estados Unidos en un vuelo humanitario

Política

Crecen las dudas de Gustavo Petro sobre el proceso electoral: habló de “mesa fantasma” y anunció que enviará documento a la Fiscalía

Mejor Colombia

Votar sin barreras: avances y desafíos para que el 8 de marzo la población con discapacidad pueda participar

Vehículos

Cómo impugnar fotomultas en Medellín: trámite de audiencia pública y requisitos para realizar la diligencia

Vehículos

Con la suspensión del aumento del salario mínimo, ¿también bajarán las multas de tránsito? Conductores, a la expectativa

Vehículos

Multa de más de un millón de pesos a conductores que insistan en práctica muy común

Candidato a la Cámara Nelson Guisao
Candidato a la Cámara Nelson Guisao Foto: Pantallazo a video suministrado a SEMANA con la discusión entre el candidato a la Cámara de Representantes Nelson Guisao con agentes de tránsito

Posteriormente, Nelson Guisao se bajó del vehículo que iba conduciendo y se acercó a los agentes de tránsito, grabando el momento con su teléfono celular.

“Está acostumbrado a hacer lo que se le da la gana”, dijo el candidato.

Pero lo llamativo de la situación es que, luego de esa discusión que tuvo con los agentes de tránsito en Pereira, quienes alegaban que se había estacionado mal con su vehículo, fue sancionado con varias multas que superan los $10.000.000.

Comparendos a candidato a la Cámara de Representantes Nelson Guisao
Comparendos a candidato a la Cámara de Representantes Nelson Guisao Foto: Foto suministrada a SEMANA

De acuerdo con el perfil del candidato Guisao, se señala que es un veedor de movilidad, donde se dio a “conocer liderando la Veeduría de Movilidad de Pereira, desde donde denuncia presuntos abusos de autoridad, irregularidades en procedimientos de tránsito y actos de corrupción”.

Además, se indica en redes sociales que “su perfil se centra en ser la “voz de los ciudadanos indefensos” y vulnerables ante la burocracia y los excesos institucionales”.

“Es el fundador y líder de la Red de Apoyo Omega Élite en Pereira, una organización que brinda asistencia y vigilancia ciudadana en la región”, se desprende de su perfil.

Pacto Histórico reveló que sí postulará sus testigos electorales tras ajustes en la plataforma del Consejo Nacional Electoral

Más de Política

Pedro Antonio Paternina, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal en Sucre.

Candidato a la Cámara en Sucre pide acciones urgentes en el departamento: “Cinco años con familias bajo el agua por Caregato”

Viceministro del Interior fue nombrado como gobernador ad hoc para el Valle del Cauca, durante las elecciones regionales.

Sigue la tensión en el Partido Liberal: Gustavo García señaló a la dirección nacional de entregar la colectividad al sector más “retardatario” del uribismo

CNE también revoca listas a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico.

Pacto Histórico reveló que sí postulará sus testigos electorales tras ajustes en la plataforma del Consejo Nacional Electoral

La delegación también valoró positivamente los simulacros electorales observados, al considerar que evidencian progresos en la consistencia entre lo consignado en mesa y lo publicado.

Misión de la UE destaca avances de Colombia para las elecciones: “Reformas aplicadas fortalecen la confianza”

Canciller Rosa Villavicencio recibió a un grupo de colombianos que llegaron al país provenientes de EE.UU. en un vuelo humanitario

Cancillería reveló que llegaron al país 110 colombianos provenientes de Estados Unidos en un vuelo humanitario

El presidente Gustavo Petro al registrador nacional, Hernán Penagos.

Crecen las dudas de Gustavo Petro sobre el proceso electoral: habló de “mesa fantasma” y anunció que enviará documento a la Fiscalía

Tarjetón braille para la elección presidencial de 2022.

Votar sin barreras: avances y desafíos para que el 8 de marzo la población con discapacidad pueda participar

El presidente, Gustavo Petro, el 13 de febrero de 2026, en Bogotá

“No se entendió mi discurso”: Gustavo Petro publicó mensaje en X que no pasó desapercibido en las redes sociales

Presidente Gustavo Petro y Carlos Carrillo

Gobierno niega rechazo de ayuda internacional para atender emergencia invernal en Córdoba

Noticias Destacadas