Fuerte discusión con agentes de tránsito en Pereira dejó a candidato a la Cámara comparendos por más de $10 millones

Nelson Guisao, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador por Risaralda, protagonizó un video que le trajo una consecuencia inesperada.

En el material se ve al candidato enfrascado en una fuerte discusión con varios agentes de tránsito en Pereira. Guisao reclamó a uno de los funcionarios, alegando que lo estaban persiguiendo.

La situación escaló y, en el intercambio de palabras, el candidato a la Cámara de Representantes expresó que iba a interponer una denuncia, advirtiendo que no estaba de acuerdo con el procedimiento.

“Caballero, me sigo riendo porque está diciendo cosas que no son; le pido el favor que lo quite (haciendo referencia a un vehículo)”, dijo el agente de tránsito en medio de la discusión verbal.

Candidato a la Cámara Nelson Guisao Foto: Pantallazo a video suministrado a SEMANA con la discusión entre el candidato a la Cámara de Representantes Nelson Guisao con agentes de tránsito

Posteriormente, Nelson Guisao se bajó del vehículo que iba conduciendo y se acercó a los agentes de tránsito, grabando el momento con su teléfono celular.

“Está acostumbrado a hacer lo que se le da la gana”, dijo el candidato.

Pero lo llamativo de la situación es que, luego de esa discusión que tuvo con los agentes de tránsito en Pereira, quienes alegaban que se había estacionado mal con su vehículo, fue sancionado con varias multas que superan los $10.000.000.

Comparendos a candidato a la Cámara de Representantes Nelson Guisao Foto: Foto suministrada a SEMANA

De acuerdo con el perfil del candidato Guisao, se señala que es un veedor de movilidad, donde se dio a “conocer liderando la Veeduría de Movilidad de Pereira, desde donde denuncia presuntos abusos de autoridad, irregularidades en procedimientos de tránsito y actos de corrupción”.

Además, se indica en redes sociales que “su perfil se centra en ser la “voz de los ciudadanos indefensos” y vulnerables ante la burocracia y los excesos institucionales”.

“Es el fundador y líder de la Red de Apoyo Omega Élite en Pereira, una organización que brinda asistencia y vigilancia ciudadana en la región”, se desprende de su perfil.

