Pacto Histórico reveló que sí postulará sus testigos electorales tras ajustes en la plataforma del Consejo Nacional Electoral

La precaución que planteó el Pacto Histórico fue atendida según ese partido por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Varios de los integrantes de ese movimiento denunciaron una serie de dificultades en la plataforma de acreditación.

El CNE, de acuerdo con el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alirio Uribe, subsanó las alertas que fueron puestas en conocimiento, situación que les permitió confirmas que ese partido sí postulará a sus testigos electorales.

“Hicimos una denuncia que fue atendida de manera inmediata por el Consejo Nacional Electoral y hemos hecho una mesa técnica donde precisamente hemos constatado que el 17 de febrero a las 13 horas y el 19 de febrero a las 17 horas se hicieron las correcciones para que los usuarios de la plataforma, o sea los partidos, no podamos acceder o sustraer la data de los testigos electorales; lo que le da confianza y lo que le da un manejo adecuado en cuanto a la data de todos los que se escriben como testigos electorales”, explicó el congresista.

De la misma manera dio a conocer los pasos a seguir: “La decisión a partir de esta reunión es que el Pacto Histórico, ojalá hoy mismo empezaremos a hacer la carga de testigos tanto a nivel nacional como los testigos que hay que cargar también a nivel internacional”.

“Creo que el presidente del CNE, los ingenieros, los expertos de la plataforma han atendido otras recomendaciones que hemos hecho y que nos vamos satisfechos con esta reunión y esperamos que la plataforma cumpla con la función de darle transparencia a este proceso electoral y garantizar que todas las colectividades políticas puedan cargar sus testigos y puedan hacer la observación electoral en cada una de las mesas el próximo 8 de mayo”, recalcó Alirio Uribe.

También manifestó frente al proceso electoral: “Testigos electorales hacen una labor de vigilancia en tiempo real, desde antes de instalar las mesas, de recibir todo el material electoral durante el día, que no se presenten irregularidades, y luego esto en el momento mismo en que se hace el conteo de los votos se hace la transmisión pueden grabar pueden tomar fotos de los C enviarlos bien sea por la plataforma misma del Consejo Nacional Electoral o por las plataformas que tenemos los partidos para hacer, en el caso del Pacto Histórico”.

“Nuestra registraduría popular, que estará también contabilizando los C-14 a partir de nuestros testigos. Bueno, yo lo que espero es que la plataforma funcione y cumpla el cometido de que todos los partidos puedan acreditar los testigos de mesa y que puedan ser acreditados oportunamente para que se surta de manera adecuada todo el proceso de vigilancia y cuidado electoral porque al final los testigos electorales están cuidando la democracia, no solamente los votos de los partidos por los que fueron designados, sino en general que la voluntad popular se pueda expresar de manera fiel en el momento del preconteo de los votos”, puntualizó el representante a la Cámara del Pacto Histórico.