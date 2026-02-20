NACIÓN

Así puede consultar su mesa de votación para las próximas elecciones: desde cualquier dispositivo

Las votaciones están a la vuelta de la esquina y muchos colombianos todavía no saben dónde pueden ejercer su derecho.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
20 de febrero de 2026, 4:19 p. m.
Así puede consultar su mesa de votación desde cualquier celular o computador.
Así puede consultar su mesa de votación desde cualquier celular o computador. Foto: Getty/Semana.

Las próximas elecciones legislativas son uno de los eventos más importantes que trae 2026. En este año se seleccionarán los representantes del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia y, a su vez, habrá consultas interpartidistas, en las que se escogerán algunos de los candidatos a la primera vuelta de las presidenciales.

Registraduría responde a polémica sobre posibles firmas “no avaladas” de Abelardo de la Espriella

Por ello, el siguiente domingo 8 de marzo es una fecha que millones de colombianos ya tienen reservada en sus calendarios para ejercer su derecho fundamental.

Anteriormente, consultar la mesa de votación podía llegar a ser un proceso que demandaba tiempo. En algunos casos había que acudir a alguna sede de la Procuraduría, llamar a sus líneas de atención o revisar constantemente los medios impresos para verificar a dónde el votante debería dirigirse.

Gracias a la tecnología, este tipo de procesos han evolucionado y ahora, en cuestión de segundos, se puede consultar la mesa de votación.

Nación

Si va a salir este fin de semana, tenga presente cómo estará el clima: esto reporta el Ideam sobre las diferentes regiones

Bogotá

Menor de cuatro años murió tras caer desde un sexto piso en conjunto residencial del sur de Bogotá: autoridades investigan las causas

Bogotá

Un fin de semana lleno de historia: encuentro de coleccionistas de billetes y monedas en Bogotá

Medellín

¿Qué precio tiene la entrada al Jardín Botánico de Medellín y qué actividades puede realizar?

Confidenciales

MinDefensa dice que fortalecerá seguridad en municipios del área metropolitana de Barranquilla

Vehículos

Movilidad responde si las cámaras de fotomultas lo pueden sancionar por no usar casco en Cali

El Debate

¿Estadio Atanasio Girardot, sede de Atlético Nacional y DIM, cambiará de nombre? Fico Gutiérrez anuncia cambios radicales

Gente

Diana Ángel hizo llamado a seguidores de Iván Cepeda para el día de votaciones: “Cuidadito se me enfiestan”

Estados Unidos

UHN Plus lanza ‘¿Cómo votan?’: el medio digital que da a los hispanos el control de su voto en EE. UU.

Tecnología

Preste atención si le llegó éste mensaje de jurado de votación: Alcaldía de Bogotá expuso el texto que utilizan para estafar

Para estas elecciones del 2026, la Registraduría llegará a zonas rurales donde nunca antes se habían instalado puestos de votación.
Para estas elecciones del 2026, la Registraduría llegará a zonas rurales donde nunca antes se habían instalado puestos de votación. Foto: Registraduria - API

Procesos para consultar su mesa de votación:

Paso 1:

Desde su celular o computador, ingrese a su navegador de confianza y escriba: “consultar mesa de votación 2026”. Después de esa búsqueda deberá ingresar al enlace que dice “Lugar de votación”, de la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Paso 2:

Una vez dentro de la página, debe ingresar al cuadro de texto que tiene como título la pregunta “¿Dónde puedo votar?”. Debajo de ahí deberá colocar su número de cédula y confirmar que no es un robot.

Paso 3:

Dé clic en el botón azul claro que dice “consultar” y espere a que cargue la página nuevamente.

Registraduría Nacional trasladará 22 puestos de votación en Córdoba por emergencia invernal para elecciones del 8 de marzo

Así de sencillo es consultar su puesto de votación; es un proceso que no muchos ciudadanos tienen en cuenta antes de las elecciones y esperan hasta el último minuto para confirmar este dato de vital importancia.

De igual forma, existen otras opciones para consultar su mesa de votación, como el nuevo chatbot de la aplicación WhatsApp, que presentó la Registraduría.

Es importante planear su recorrido al punto asignado con anterioridad, teniendo en cuenta que, como de costumbre, será en un día festivo, donde en algunas ocasiones no todas las rutas de TransMilenio y SITP están disponibles para movilizar a todos los ciudadanos por la capital.

Así mismo sucede en otras ciudades y sus respectivos sistemas de transporte; es de vital importancia que todos aquellos que tienen intenciones de votar tengan claro cómo llegarán a su mesa y se devolverán a sus hogares.

Más de Nación

x

Si va a salir este fin de semana, tenga presente cómo estará el clima: esto reporta el Ideam sobre las diferentes regiones

Investigan muerte de niña que cayó desde un décimo piso en conjunto residencial de Engativá

Menor de cuatro años murió tras caer desde un sexto piso en conjunto residencial del sur de Bogotá: autoridades investigan las causas

x

Un fin de semana lleno de historia: encuentro de coleccionistas de billetes y monedas en Bogotá

Jardín Botánico de Medellín

¿Qué precio tiene la entrada al Jardín Botánico de Medellín y qué actividades puede realizar?

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

MinDefensa dice que fortalecerá seguridad en municipios del área metropolitana de Barranquilla

Fotomultas en Cali: ¿Se pueden aplicar a motociclistas sin casco?

Movilidad responde si las cámaras de fotomultas lo pueden sancionar por no usar casco en Cali

Render del nuevo estadio Atanasio Girardot, de Medellín

¿Estadio Atanasio Girardot, sede de Atlético Nacional y DIM, cambiará de nombre? Fico Gutiérrez anuncia cambios radicales

Shakira y Beéle graban en Barrio Abajo, mientras la cultura barranquillera cobra vida en cada esquina.

Barranquilla en los ojos del mundo: Historia de Barrio Abajo, el set de la nueva colaboración de Shakira con Beele

Descubra cómo la astrología dota a este acto cotidiano con un significado profundo.

Cambio de color en el agua potable de Bogotá, ¿se puede consumir? Acueducto responde

Noticias Destacadas