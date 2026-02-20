Política

Cancillería reveló que llegaron al país 110 colombianos provenientes de Estados Unidos en un vuelo humanitario

Los connacionales fueron recibidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 5:34 p. m.
Canciller Rosa Villavicencio recibió a un grupo de colombianos que llegaron al país provenientes de EE. UU. en un vuelo humanitario.
Canciller Rosa Villavicencio recibió a un grupo de colombianos que llegaron al país provenientes de EE. UU. en un vuelo humanitario. Foto: Cancillería

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer este viernes 20 de febrero que llegaron al país, provenientes de Estados Unidos, un grupo de colombianos en un vuelo humanitario.

Se trata de 110 connacionales que fueron recibidos por la canciller Rosa Villavicencio. La entidad dio detalles de ese proceso: “Una expresión de solidaridad, respeto y dignidad marcó la bienvenida de 110 connacionales que arribaron ayer al país en un nuevo vuelo humanitario gestionado por el Gobierno nacional”.

“La recepción fue encabezada por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, en compañía de la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, quienes transmitieron el mensaje de Gobierno de garantizar siempre un retorno digno y humanitario a quienes llegan al país bajo esta modalidad”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A su turno, la canciller indicó sobre la llegada de los colombianos: “Queremos que sepan que todas y todos son bienvenidos y que el presidente ha reiterado la importancia de que quienes afrontan situaciones difíciles puedan retornar a casa sin miedo ni calamidades. Yo también fui migrante; ayer recibimos otro vuelo proveniente de España y, como país, no queremos que estas situaciones continúen”.

Política

Canciller Rosa Villavicencio recibió a un grupo de colombianos que llegaron al país provenientes de EE.UU.
Canciller Rosa Villavicencio recibió a un grupo de colombianos que llegaron al país provenientes de EE.UU. Foto: Cancillería

La entidad también indicó que en ese tipo de procesos, se “garantiza una oferta amplia de apoyo humanitario, acompañamiento psicosocial, orientación humanitaria y trámites migratorios. Además, señaló que Colombia continúa trabajando con Estados Unidos para que se mantenga un programa de retornos voluntarios bajo condiciones de respeto y dignidad”.

Por último, la Cancillería y las autoridades de migración señalaron que ese tipo de operativos humanitarios “continuarán realizándose con el objetivo de proteger la vida, garantizar los derechos y acompañar a quienes deciden regresar al país”.

El pasado 3 de febrero, Petro sostuvo un cara a cara con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el cual se llegó a la conclusión de superar la crisis diplomática que tenía Colombia en ese país.

Donald Trump arremete contra la Corte Suprema de EE. UU. y anuncia nuevo arancel global del 10 %

El encuentro de alto nivel se llevó a cabo en la Casa Blanca, en Washington, y contó con el acompañamiento de una amplia comitiva, dentro de la cual se destacaron el embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña; el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, y la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio.

