¿Las personas que tengan el pasaporte antiguo deberán cambiarlo por el nuevo que presentó Petro? Cancillería respondió

Ante las dudas que han surgido tras el anuncio del nuevo pasaporte, el Ministerio le dio claridad a los colombianos.

Redacción Nación
20 de febrero de 2026, 10:42 a. m.
Presidente Gustavo Petro con el nuevo pasaporte.
Presidente Gustavo Petro con el nuevo pasaporte. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Getty Images

Después de muchas idas y venidas, el Gobierno nacional finalmente anunció que el nuevo pasaporte colombiano, comenzará a expedirse a partir del 1 de abril del 2026.

De hecho, fue el mismo presidente Gustavo Petro el que hizo la presentación y mostró por primera vez el aspecto del nuevo diseño. Este contará con elementos representativos del país, los cuales estarán disgregados en las páginas que se utilizarán para la postura de los sellos a la entrada y salida del territorio nacional.

Presidente Petro presentó al país el nuevo pasaporte hecho en Colombia.
Presidente Petro presentó al país el nuevo pasaporte hecho en Colombia. Foto: Presidencia de Colombia

"Es hermoso, tiene mariposas amarillas, vacas, guitarras y tiples, coco, pescadores. Tiene al pueblo de Colombia aquí, en sus dibujos, en sus páginas“, dijo.

El pasaporte ya pasó todos los controles necesarios y los colombianos podrán solicitarlo en los 37 puntos con los que cuenta la Cancillería a nivel nacional para hacer este proceso.

Por lo mismo, ya solo se está a la espera de que llegue la fecha y comiencen a ser entregados.

En medio de todo esto, hay una duda que le ha surgido a los miles de personas que tienen el diseño anterior: ¿Este continuará funcionando con normalidad?

Ante esto, la Cancillería dio parte de tranquilidad y explicó que este pasaporte anterior seguirá recibiéndose con normalidad, por lo que no es necesario hacer el cambio al que estará desde el mes de abril.

Si ya cuentas con un pasaporte vigente, no necesitas cambiarlo. Pero si lo requieres por primera vez o está a punto de vencer, recibirás el nuevo pasaporte”, confirmó el Ministerio.

En ese sentido, ambos formatos del pasaporte, el actual y el nuevo, tendrán la misma validez de manera internacional y los viajeros podrán salir del país con cualquiera de los dos. Es decir, no habrá ninguna restricción para aquellos que tengan el diseño anterior.

Es importante recordar que los precios para realizar el trámite de este documento quedaron de la siguiente forma para el 2026:

  • Pasaporte ordinario: COP 190.000
  • Pasaporte ejecutivo: COP 323.000
  • Pasaporte de emergencia: COP 192.000

