Gustavo Petro presentó el nuevo pasaporte colombiano y destacó desde cuándo se podrá solicitar: “Ya están las máquinas”

En medio de su discurso en la Plaza de Bolívar se refirió al tema.

Manuel Santiago Sánchez González

19 de febrero de 2026, 9:22 p. m.
Gustavo Petro presentó el nuevo pasaporte de Colombia. Foto: @infopresidencia

El presidente Gustavo Petro hizo presencia en la Plaza de Bolívar con el objetivo de defender el decreto emitido el pasado 30 de diciembre, en el cual se definió un aumento del 23,7 % al salario mínimo de 2026.

Tras las decisiones del Consejo de Estado, el Gobierno nacional llamó a la ciudadanía a una serie de movilizaciones en las principales plazas del país. En medio de su intervención, Petro se refirió a la producción de los pasaportes y al proceso que se ejecutará con estos.

En el primer caso, el mandatario señaló que, con el objetivo de que el proceso no sea detenido por un juez de la República, los pasaportes y las máquinas para su producción ya se encuentran en el país.

“Para que a ningún juez de la República se le ocurra pensar que todavía se pueden suspender los pasaportes para devolverle el contrato a Thomas & Greg, porque ya están los pasaportes aquí, están las máquinas y los producimos, y habrá 50 mil entregados hasta el mes de abril, y seguirá por siempre con una base de datos cuidada por la Imprenta —la Registraduría no, la Imprenta Nacional—, y los señores de Thomas & Greg, de inmediato, lo solicita el presidente de Colombia, deben entregar ya la base de datos de pasaportes de Colombia a la Imprenta Nacional para garantizar que las elecciones sean libres y transparentes en este país. No nos lleven a otras épocas; nosotros queremos paz, democracia, libertad. Voten por quienes quieran, menos por los vampiros que se chupan la sangre del pueblo”, señaló Petro.

Por otra parte, Petro destacó que desde el 1 de abril de 2026 se llevará a cabo la producción de los pasaportes y solicitó a la empresa Thomas & Greg entregar de manera inmediata la base de datos de pasaportes de Colombia a la Imprenta Nacional, para garantizar que las elecciones sean libres y transparentes.

Frente al diseño de los pasaportes, Petro señaló que estos contarán con elementos representativos del país, los cuales estarán disgregados en las páginas que se utilizarán para la postura de los sellos a la entrada y salida del país.

Marcha por la defensa del salario mínimo vital, presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar.
Marcha por la defensa del salario mínimo vital, presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar. Foto: José Vargas

“Es hermoso, tiene mariposas amarillas, vacas, guitarras y tiples, coco, pescadores. Tiene al pueblo de Colombia aquí, en sus dibujos, en sus páginas”.

Por último, el mandatario destacó que el pasaporte que se producirá ya pasó todos los controles necesarios para su puesta en marcha. Además, podrá ser solicitado en los 37 puntos con los que cuenta la Cancillería a nivel nacional.

“Pasó ya por todas las entidades calificadoras internacionales, ya pasó los exámenes que eran demorados. Debe ser llevado con orgullo”, afirmó.

