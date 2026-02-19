Presidente Gustavo Petro habla desde la Plaza de Bolívar y defiende el incremento del salario mínimo

El presidente Gustavo Petro lidera la movilización que se adelanta este jueves, 19 de febrero, en la Plaza de Bolívar en Bogotá para “defender el incremento del salario mínimo”.

Esta jornada se convocó tras conocer la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el incremento del salario mínimo que el Gobierno Petro fijó en un 23,7%.

Según integrantes del Gobierno Petro esta jornada busca defender ese incremento y demostrar al Consejo de Estado que los trabajadores de Colombia quieren tener ese incremento salarial.

El mandatario de los colombianos argumenta las razones por las cuales se deben mantener ese porcentaje de incremento y explica el sentido de la apelación que se presentó ante el Consejo de Estado.

La intervención de Petro se da después de que en varios lugares del país salieron a las calles algunos integrantes del Pacto Histórico.