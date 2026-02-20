Donald Trump arremete contra la Corte Suprema de EE. UU. y anuncia nuevo arancel global del 10 %

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo arancel general del 10 % sobre todas las importaciones tras el revés sufrido en la Corte Suprema estadounidense, que este viernes juzgó que excedió sus poderes con la política aduanera.

El mandatario calificó la sentencia como “profundamente decepcionante” e incluso acusó al alto tribunal, de mayoría conservadora, de estar influido por “intereses extranjeros”. Trump declaró en rueda de prensa que se sentía “absolutamente avergonzado” por “ciertos miembros” de la corte, de mayoría conservadora, que fallaron en su contra.

Trump también aseguró que su gobierno utilizará otras “alternativas” para imponer aranceles a los productos que ingresan a Estados Unidos, después del revés infligido por la Corte Suprema a su política arancelaria.

“Ahora, se utilizarán otras alternativas para reemplazar las que el tribunal rechazó equivocadamente”, dijo Trump en una conferencia de prensa. Agregó que estas opciones también podrán aportar más dinero a su país.

El republicano, que ha basado gran parte de su política exterior en una serie de aranceles variables a su antojo, reconoció, sin embargo, que no está claro si deberá reembolsar el dinero recaudado hasta ahora, del orden de 140.000 millones de dólares en 2025, según especialistas.

Ese aspecto “no fue abordado por la Corte”, lamentó Trump ante los periodistas, y ahora los litigios ante los tribunales podrían durar “años”. El juez Brett Kavanaugh, que disintió de la opinión mayoritaria (6 contra 3) de la Corte, advirtió que este proceso legal podría ser un “desbarajuste”.

Abanderado del lema “Estados Unidos primero”, Trump no reconoció ningún error o precipitación al utilizar el arma de los aranceles, que la Corte Suprema recordó que está en manos del Congreso. El error fue de los seis magistrados que votaron en contra, por motivos “políticamente correctos”, aseveró.

Donald Trump también sugirió este viernes que la mayoría de los acuerdos comerciales negociados por Estados Unidos seguían siendo válidos, a pesar de la decisión de la Corte Suprema que declaró ilegal una gran parte de su política arancelaria.

“El acuerdo con India sigue siendo válido”, puso como ejemplo durante una conferencia de prensa. “Todos los acuerdos” siguen vigentes; “simplemente lo haremos de otra manera”, añadió el mandatario, después de asegurar que impondría este viernes un nuevo arancel general del 10%.

Estados Unidos, Canadá y México deben ultimar la renegociación de su tratado de libre comercio T-MEC en julio de este año. El acuerdo comercial, denominado originalmente TLCAN y vigente desde 1994, ha sido objeto de enormes tensiones a causa de la política arancelaria del magnate republicano.

