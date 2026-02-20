Mundo

Donald Trump arremete contra la Corte Suprema de EE. UU. y anuncia nuevo arancel global del 10 %

El mandatario tomó la decisión luego de que el alto tribunal declarara que los aranceles impuestos por Washington son ilegales.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Juan Felipe Useche Chacón

Juan Felipe Useche Chacón

20 de febrero de 2026, 2:01 p. m.
Donald Trump durante su primera imposición de aranceles
Donald Trump durante su primera imposición de aranceles Foto: AFP

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo arancel general del 10 % sobre todas las importaciones tras el revés sufrido en la Corte Suprema estadounidense, que este viernes juzgó que excedió sus poderes con la política aduanera.

El mandatario calificó la sentencia como “profundamente decepcionante” e incluso acusó al alto tribunal, de mayoría conservadora, de estar influido por “intereses extranjeros”. Trump declaró en rueda de prensa que se sentía “absolutamente avergonzado” por “ciertos miembros” de la corte, de mayoría conservadora, que fallaron en su contra.

Donald Trump lanzó una amenaza directa de 100% de aranceles a este país, si firma acuerdo comercial con China

Trump también aseguró que su gobierno utilizará otras “alternativas” para imponer aranceles a los productos que ingresan a Estados Unidos, después del revés infligido por la Corte Suprema a su política arancelaria.

“Ahora, se utilizarán otras alternativas para reemplazar las que el tribunal rechazó equivocadamente”, dijo Trump en una conferencia de prensa. Agregó que estas opciones también podrán aportar más dinero a su país.

Estados Unidos

Crece la tensión en EE. UU. por fallo de la Corte Suprema: gobernador de California se pronuncia

Mundo

Así luce hoy la estructura del nuevo estadio más grande de Centroamérica

Mundo

Edmundo González critica duramente la ley de amnistía aprobada en Venezuela. “Han sido demasiados años de dolor”

Mundo

Nueva amenaza de Trump: considera un ataque militar limitado contra Irán

Estados Unidos

La norma que casi nadie conoce, usada por ICE, para detener a migrantes y ciudadanos estadounidenses

Estados Unidos

¿Se invalida la visa de EE. UU. con el nuevo pasaporte colombiano? Lo que deben saber los viajeros

Mundo

Corte Suprema de Estados Unidos da duro golpe a las políticas de Donald Trump y anula los aranceles globales

Mundo

Importante aeropuerto de Estados Unidos podría llevar el nombre de Donald Trump

Tecnología

Presidente Donald Trump ordena publicar toda información oficial relacionada con vida extraterrestre, FANI y OVNI

Estados Unidos

Nueva medida contra los inmigrantes en EE. UU.: estos son los extranjeros que estaban refugiados y ahora pueden ser arrestados

.
La decisión de la Corte Suprema supone un portazo a la agenda económica de Washington. Foto: AFP

El republicano, que ha basado gran parte de su política exterior en una serie de aranceles variables a su antojo, reconoció, sin embargo, que no está claro si deberá reembolsar el dinero recaudado hasta ahora, del orden de 140.000 millones de dólares en 2025, según especialistas.

Ese aspecto “no fue abordado por la Corte”, lamentó Trump ante los periodistas, y ahora los litigios ante los tribunales podrían durar “años”. El juez Brett Kavanaugh, que disintió de la opinión mayoritaria (6 contra 3) de la Corte, advirtió que este proceso legal podría ser un “desbarajuste”.

Donald Trump amenaza con imponer aranceles a quien no quiera apoyarlo en su intención de comprar Groenlandia

Abanderado del lema “Estados Unidos primero”, Trump no reconoció ningún error o precipitación al utilizar el arma de los aranceles, que la Corte Suprema recordó que está en manos del Congreso. El error fue de los seis magistrados que votaron en contra, por motivos “políticamente correctos”, aseveró.

Seis de los nueve jueces de la Corte Suprema son conservadores.
La decisión de la Corte Suprema deja sin piso jurídico las políticas arancelarias del mandatario. Foto: Getty

Donald Trump también sugirió este viernes que la mayoría de los acuerdos comerciales negociados por Estados Unidos seguían siendo válidos, a pesar de la decisión de la Corte Suprema que declaró ilegal una gran parte de su política arancelaria.

“El acuerdo con India sigue siendo válido”, puso como ejemplo durante una conferencia de prensa. “Todos los acuerdos” siguen vigentes; “simplemente lo haremos de otra manera”, añadió el mandatario, después de asegurar que impondría este viernes un nuevo arancel general del 10%.

Golpe a Donald Trump: gran parte de los aranceles impuestos por el presidente fueron declarados ilegales

Estados Unidos, Canadá y México deben ultimar la renegociación de su tratado de libre comercio T-MEC en julio de este año. El acuerdo comercial, denominado originalmente TLCAN y vigente desde 1994, ha sido objeto de enormes tensiones a causa de la política arancelaria del magnate republicano.

*Con información de AFP.

Más de Mundo

Tras rechazar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el expresidente Donald Trump aprovechó para revivir su teoría de la conspiración sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Crece la tensión en EE. UU. por fallo de la Corte Suprema: gobernador de California se pronuncia

Estadio Salvador

Así luce hoy la estructura del nuevo estadio más grande de Centroamérica

Edmundo González es hoy el presidente electo, reconocido por los principales Gobiernos democráticos, con Estados Unidos a la cabeza.

Edmundo González critica duramente la ley de amnistía aprobada en Venezuela. “Han sido demasiados años de dolor”

a

Nueva amenaza de Trump: considera un ataque militar limitado contra Irán

Norma del ICE poco conocida.

La norma que casi nadie conoce, usada por ICE, para detener a migrantes y ciudadanos estadounidenses

El presidente Gustavo Petro presentó esta semana el nuevo pasaporte colombiano. Los viajeros con visa vigente de EE. UU. deberán llevar ambos documentos al viajar.

¿Se invalida la visa de EE. UU. con el nuevo pasaporte colombiano? Lo que deben saber los viajeros

Seis de los nueve jueces de la Corte Suprema son conservadores.

Corte Suprema de Estados Unidos da duro golpe a las políticas de Donald Trump y anula los aranceles globales

Los contenidos estarán disponibles en modalidad virtual para todo el país y para países de habla hispana.

Embajada de EE. UU. abre inscripciones para cursos gratis de inglés en línea: así puede aplicar

Hay varias regiones de Colombia en la que los sismos se registran con mayor fuerza.

Fuerte terremoto se registra en el este de Afganistán con magnitud 5,7

Noticias Destacadas