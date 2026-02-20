Mundo

Corte Suprema de Estados Unidos da duro golpe a las políticas de Donald Trump y anula los aranceles globales

Con esta medida, quedan sin vigor los gravámenes que el mandatario había impuesto a más de 180 países en todo el mundo.

Redacción Mundo
20 de febrero de 2026, 10:33 a. m.
La decisión de la Corte Suprema deja sin piso jurídico las políticas arancelarias del mandatario. Foto: Getty

La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump no tiene la autoridad legal para imponer amplios aranceles globales sin la aprobación del Congreso, lo que anula una de sus políticas clave y emite una restricción a sus intentos de expandir los poderes presidenciales en materia económica.

La decisión de 6 a 3 se refería a los aranceles impuestos bajo una ley de poderes de emergencia, incluidos los aranceles “recíprocos” que Trump impuso a casi todos los demás países del planeta.

Información en desarrollo…

