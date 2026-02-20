La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump no tiene la autoridad legal para imponer amplios aranceles globales sin la aprobación del Congreso, lo que anula una de sus políticas clave y emite una restricción a sus intentos de expandir los poderes presidenciales en materia económica.

La decisión de 6 a 3 se refería a los aranceles impuestos bajo una ley de poderes de emergencia, incluidos los aranceles “recíprocos” que Trump impuso a casi todos los demás países del planeta.

