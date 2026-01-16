Estados Unidos

Donald Trump amenaza con imponer aranceles a quien no quiera apoyarlo en su intención de comprar Groenlandia

El presidente de Estados Unidos ha dicho en las semanas anteriores que hará algo con la isla “les guste o no”.

Camilo Eduardo Velásquez

16 de enero de 2026, 7:53 p. m.
Trump quiere que Estados Unidos compre Groenlandia desde su primer mandato.
Trump quiere que Estados Unidos compre Groenlandia desde su primer mandato. Foto: Composición SEMANA / Getty

Este viernes, el máximo mandatario de la Casa Blanca, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles comerciales a países que no apoyen su plan de controlar Groenlandia. El mandatario lo dijo durante un evento de salud rural en Washington.

“Podría imponer aranceles a los países que no acepten el acuerdo con Groenlandia, porque necesitamos a Groenlandia para la seguridad nacional”, aseguró el presidente de Estados Unidos.

Donald Trump desde Washington este viernes Foto: Bloomberg via Getty Images
“Haremos algo con Groenlandia, les guste o no”: Donald Trump explica sus razones para apropiarse del país y anuncia ultimátum

Noticia en desarrollo...

