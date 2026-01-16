Donald Trump amenaza con imponer aranceles a quien no quiera apoyarlo en su intención de comprar Groenlandia

Este viernes, el máximo mandatario de la Casa Blanca, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles comerciales a países que no apoyen su plan de controlar Groenlandia. El mandatario lo dijo durante un evento de salud rural en Washington.

“Podría imponer aranceles a los países que no acepten el acuerdo con Groenlandia, porque necesitamos a Groenlandia para la seguridad nacional”, aseguró el presidente de Estados Unidos.

Donald Trump desde Washington este viernes Foto: Bloomberg via Getty Images

