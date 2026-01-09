Estados Unidos

“Haremos algo con Groenlandia, les guste o no”: Donald Trump explica sus razones para apropiarse del país y anuncia ultimátum

Durante rueda de prensa, el presidente de Estados Unidos asegura que aún hay oferta económica para la isla.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

9 de enero de 2026, 9:44 p. m.
Trump se refiere a Groenlandia en rueda de prensa
Trump se refiere a Groenlandia en rueda de prensa

Donald Trump se dirigió a la opinión pública mediante una rueda de prensa, en la tarde del viernes, 9 de enero. El presidente aseguró que Estados Unidos se adueñará de Groenlandia “les guste o no”.

El ultimátum del máximo mandatario, se dio luego de que un periodista le preguntara la cifra que se le ofrece a Groenlandia para comprarla, a lo que el presidente respondió: “todavía estoy hablando de dinero para Groenlandia, puede ser”.

Donald Trump quiere arrebatarle terreno a Dinamarca: “Necesitamos Groenlandia para la protección nacional”

Trump asegura que tomará medidas si no se puede “por las buenas”

El presidente de Estados Unidos señaló que si no lo hace su país, lo hará Rusia o China, convirtiéndolo en una amenaza para Norteamérica. Donald Trump justifica la necesidad de comprar Groenlandia por la inseguridad que le significaría tener de vecinos a las otras potencias mundiales.

“Si no lo hacemos nosotros, China y Rusia lo harán”, aseguró Trump. Además, recordó que Dinamarca llegó hace 500 años a Groenlandia y que, no por eso, son dueños de la isla.

Europa reafirma su apoyo a Dinamarca en la controversia por el estatus de Groenlandia tras amenazas de Donald Trump

Noticia en desarrollo...

