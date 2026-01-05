Los minerales en Groenlandia, un atractivo para Trump, ¿Realmente le preocupaba la seguridad de Norteamérica?

Desde que Donald Trump se posicionó en su rol como máximo mandatario de Estados Unidos en su segundo periodo, destacó su intención obsesiva por apropiarse de Groenlandia, territorio que hoy en día le pertenece a Dinamarca.

El presidente destacó en repetidas ocasiones lo “necesario” que es para Estados Unidos el dominio de este territorio, debido a su posición geográfica, apelando a la ubicación estratégica, que al no ser controlada por Norteamérica, puede ser aprovechada por sus rivales y así generar una invasión o catástrofe territorial.

Donald Trump quiere hacerse con el control de Groenlandia Foto: Getty Images

Donald Trump no ha hecho mención de los minerales de la isla, sin embargo, son realmente atractivas para cualquier país.

Tierras raras

Las tierras raras hacen referencia al litio, grafito y otros minerales que pueden contribuir para la producción de tecnologías avanzadas; baterías, imanes y electrificación pueden aprovechar estos recursos.

Y el mismo Servicio Geológico de Estados Unidos calcula que Groenlandia puede llegar a tener 1,5 millones de toneladas de elementos de tierras raras. Estos recursos nunca han sido explotados y de llegar a ser acertado el cálculo, sería uno de los mayores depósitos en todo el mundo.

Uranio

Con este mineral pueden producirse la electricidad, es un atractivo para la medicina y procesos industriales, además, el uranio enriquecido se utiliza para crear bombas atómicas.

En Groenlandia se extraía este mineral, sin embargo, en 2021, se suspendió esta dinámica por decisión de la población. Se esperaría que esté reprimida toda la producción de estos cuatro años.

Estados Unidos no es la única nación que desea el territorio danés, el prestigioso instituto de políticas internacionales, Chatham House, asegura que la Unión Europea y China también quieren el control de Groenlandia con el fin de explotar sus recursos naturales.

La isla creó “GREENLAND MINERAL RESOURCES STRATEGY 2025-2029“, que es una iniciativa que financia la creación de unos mapas geológicos que detallen las ubicaciones de sus minerales. Asegurando el capital de los inversionistas y reduciendo el riesgo para ellos.

¿Trump intervendrá Groenlandia?

El presidente Donald Trump compartió fotografías del momento del operativo contra Nicolás Maduro. Foto: Tomada de la red social Truth @realDonaldTrump

Luego de la intervención militar de Estados Unidos, que culminó con el arresto de Nicolás Maduro, cobran sentido las amenazas que ha hecho el presidente norteamericano en un pasado.

No se ha descartado la intervención militar a Groenlandia para tener su control, sin embargo, el discurso que maneja con respecto a este territorio, no demuestra tal agresividad, como sí lo podía generar la coyuntura venezolana.

La esposa de uno de sus miembros de gabinete utilizó sus redes sociales en los primeros días del año para destacar “PRONTO”, con una imagen que tenía a Groenlandia en el mapa, pintado con la bandera de Estados Unidos.