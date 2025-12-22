Estados Unidos

Donald Trump quiere arrebatarle terreno a Dinamarca: “Necesitamos Groenlandia para la protección nacional”

El presidente de Estados Unidos envió un representante a la ciudad.

Camilo Eduardo Velásquez

23 de diciembre de 2025, 4:00 a. m.
Donald Trump se refirió de Groenlandia acompañado de Marco Rubio y Pete Hegseth
Donald Trump se refirió de Groenlandia acompañado de Marco Rubio y Pete Hegseth Foto: Creación Semana / GETTY

Donald Trump ha realizado una serie de anuncios alegando la “necesidad” de que Estados Unidos controle Groenlandia, ya que, según el presidente, este territorio podría ser un activo militar, geopolítico y económico.

Groenlandia pertenece al Reino de Dinamarca, aunque es un territorio autónomo. La ONU reconoce la soberanía danesa sobre el territorio, que se gobierna con políticas propias; sin embargo, Dinamarca financia parte del presupuesto de la isla.

Donald Trump, máximo mandatario de Estados Unidos, se pronunció al respecto la noche del lunes 22 de diciembre de 2025, destacando lo que, según él, es la realidad: negó el apoyo económico y militar de Dinamarca a Groenlandia.

El domingo 21 de diciembre de 2025, Donald Trump designó a Jeff Landry, gobernador de Luisiana, como enviado especial a Groenlandia. Esta decisión aumentó la tensión diplomática con Dinamarca, dado que el presidente de Estados Unidos ha expresado su deseo de que su país compre Groenlandia desde 2019, durante su primer mandato.

¿Por qué le interesa Groenlandia a Estados Unidos?

Groenlandia es una isla ártica rica en minerales; sin embargo, el presidente Donald Trump minimiza este factor como motivación: “Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional, no por los minerales… Si observas Groenlandia, miras a lo largo de la costa, hay barcos rusos y chinos por todas partes. La necesitamos para la seguridad nacional. Tenemos que tenerla”.

Tener el control de este sector geográfico clave le permitiría vigilar rutas aéreas y marítimas entre el territorio norteamericano y Europa, destacando Trump la amenaza que, según él, representa Rusia. El mandatario estadounidense argumenta que el Ártico se ha convertido en un escenario de competencia militar con Rusia y China.

¿Trump comprará Groenlandia? Las claves de la cruzada del presidente de EE. UU. para quedarse con la isla

El gobierno de Donald Trump suspendió contratos en la costa este de Estados Unidos, entre los que destacan dos que estaban siendo controlados por Dinamarca, a través de la empresa Orsted.

Posición de Dinamarca

La primer ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik, dijeron anterioriormente: “No se puede anexar otro país. Ni siquiera con un argumento de seguridad internacional“.

De izquierda a derecha: Jens Frederik, primer ministro de Groenlandia y Mette Frederiksen, primer ministra de Dinamarca
De izquierda a derecha: Jens Frederik, primer ministro de Groenlandia y Mette Frederiksen, primer ministra de Dinamarca Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Groenlandia pertenece a los groenlandeses y Estados Unidos no debe apropiársela”, afirmaron los daneses, quienes desde la solicitud de Trump en 2019 han sostenido que Groenlandia no está en venta. Rechazan cualquier intento de anexión o control estadounidense.

Sin embargo, Dinamarca otorga a los groenlandeses la facultad de definir su futuro y, hasta el momento, las autoridades de Groenlandia han rechazado la idea, aunque no se trata de una decisión unánime.

Groenlandia
Manifestaciones el 15 de marzo de 2025 en Groenlandia rechazando el control de Trump sobre su territorio. Foto: Anadolu via Getty Images

Parte de la política groenlandesa contempla la posibilidad de una independencia gradual y, actualmente, acepta la cooperación tanto con Estados Unidos como con Europa, pero sin ceder soberanía. En estos momentos, Groenlandia mantiene el control local de sus recursos naturales.

Groenlandia: Estados Unidos presiona para tomar el poder, mientras Dinamarca se opone con fuerza, “no se puede anexar otro país”

