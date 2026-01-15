La Casa Blanca responde al despliegue de tropas europeas en Groenlandia; la administración Trump insistirá en comprar la isla

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se refirió este jueves a la situación actual de Estados Unidos con Groenlandia, luego de la ofensiva de tropas europeas que se desplegaron en la isla.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró la semana pasada que el país norteamericano “hará algo con Groenlandia, les guste o no”.

“Haremos algo con Groenlandia, les guste o no”: Donald Trump explica sus razones para apropiarse del país y anuncia ultimátum

Tras esa polémica declaración, el gobierno de Alemania y Francia decidieron desplegar tropas militares a Groenlandia, isla de Dinamarca actualmente. Según los europeos, su intención es defender el territorio de alguna invasión estadounidense.

Respuesta de la Casa Blanca con Karoline Leavitt

Leavitt en rueda de prensa Foto: Getty Images

La secretaria de prensa de la Casa Blanca afirmó: “No creo que (el despliegue de) tropas europeas influyan en el proceso de toma de decisiones del presidente, ni tampoco tiene ningún impacto en su objetivo de adquirir Groenlandia”.

Leavitt comunicó que estas tropas no impedirían tomar el control de la isla ártica. Aseguró que los aviones estadounidenses no serían afectados por la ofensiva europea.

Una semana atrás, la misma portavoz aseguró que el presidente Trump quería comprar Groenlandia, sin embargo, Dinamarca, que en estos momentos tiene el control del territorio, le respondió que la isla no está en venta.

El precio del Ártico: Estados Unidos evalúa pagar hasta USD 700 mil millones por Groenlandia

Presencia militar de Dinamarca en Groenlandia

El país que actualmente controla la isla ártica, defiende el territorio groenlandés, mediante la Patrulla Sirius, que es la principal responsable de la soberanía de Groenlandia.

La Patrulla Sirius es una unidad de las fuerzas armadas danesas, que, desde 1950 vigila la soberanía de Groenlandia, desde el noreste del territorio. La patrulla se desplaza con trineos tirados por perros, debido a las condiciones climáticas de la isla.

Se considera a la patrulla como un símbolo estratégico, que, hasta el momento, efectivamente ha controlado el territorio sin la necesidad de grandes despliegues de tropas.

Presencia militar de Estados Unidos

A pesar de que Estados Unidos alega que necesita el control, en estos momentos opera una base espacial denominada, Pituffik, que antes se llamaba Thule.

Esta base es la que le permite tener tranquilidad a Norteamérica, tras los posibles ataques que pueden venir del hemisferio norte. Desde 1951 operó bajo el nombre “Thule Air Base”, pero fue en 2023 que se renombró a Pituffik Space Base, que viene siendo el nombre local groenlandés.

Donald Trump sobre las tropas europeas

El presidente de Trump insiste en la importancia de tener el control de Groenlandia por la ubicación estratégica. El gobierno estadounidense no confía en la capacidad defensiva de Dinamarca y teme tener de vecino a China y Rusia.

“No puedo confiar en que Dinamarca pueda defenderse por sí sola. Hablaron sobre ello; incluso agregaron una patrulla extra, y lo decían en serio”, aseguró el máximo mandatario de Estados Unidos.