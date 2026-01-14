Dos países europeos anuncian envío de efectivos a Groenlandia ante amenaza de EE. UU.

Alemania y Francia anunciaron este miércoles, 14 de enero, que enviarán efectivos para participar en una misión militar europea en Groenlandia esta semana para apoyar a Dinamarca, ante las amenazas de Estados Unidos de tomar este territorio del Ártico.

El Ministerio de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, afirmó que “el objetivo es examinar las condiciones marco para posibles contribuciones militares destinadas a apoyar a Dinamarca en la garantía de la seguridad en la región, por ejemplo, en el ámbito de las capacidades de vigilancia marítima”.

El ejército de Francia informó que también enviará militares a la misión europea, sin dar más precisiones, después de que Suecia anunciara este miércoles que desplegó efectivos en Groenlandia, a petición de Dinamarca.

Pistorius aclaró que una eventual misión europea en Groenlandia no implicaría el despliegue de tropas permanentes, sino tareas de vigilancia, patrullaje y reconocimiento.

Soldados alemanes. Imagen de referencia Foto: Getty Images

El despliegue de tropas se coordina desde Copenhague en lugar de a través de la OTAN, lo que evita que los soldados estén sujetos al mando OTAN en Norfolk, EE.UU.

La noticia llega después de que el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, anunciara la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para encontrar una “solución común” a los desacuerdos con Estados Unidos sobre Groenlandia tras una reunión entre las delegaciones estadounidense, danesa y groenlandesa en la Casa Blanca que ha finalizado sin un acuerdo.

“Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar una solución común. En nuestra opinión, el grupo debería centrarse en cómo abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, respetando al mismo tiempo las ‘líneas rojas’ de Dinamarca”, dijo ante la prensa.

El ministro, que ha catalogado de “franca” y “constructiva” las discusiones en la Casa Blanca, ha detallado que el grupo se reunirá “en cuestión de semanas”. “Nuestro objetivo era llegar a un entendimiento común e iniciar un trabajo más profundo para lograr resultados”, dijo.

Los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia serán recibidos el miércoles en la Casa Blanca Foto: AFP

Asimismo, ha subrayado que Dinamarca “sigue creyendo que la seguridad a largo plazo de Groenlandia puede garantizarse dentro del marco actual”.

“Para nosotros, las ideas que no respeten la integridad territorial de Dinamarca ni el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables”, dijo.

Trump ha insistido en que el control de Groenlandia por parte de Washington “es vital para la ‘Cúpula Dorada’” que construye el país norteamericano, un escudo antimisiles similar a la ‘Cúpula de Hierro’ que tiene Israel y que fue desvelado por la Casa Blanca en mayo de 2025.

Las aspiraciones expansionistas de Trump sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca.

Trump ha mostrado su interés por la isla. Foto: Composición SEMANA / Getty

Bajo la justificación de la seguridad nacional, apelando a la presencia de buques en chinos y rusos en la región, el presidente de Estados Unidos ha venido reclamando el control de la isla.