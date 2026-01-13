El congresista republicano Randy Fine, impulsor del proyecto de ley que propone la anexión de Groenlandia como el estado 51 de Estados Unidos, plantea autorizar al Ejecutivo estadounidense avanzar en la adquisición de Groenlandia, un territorio autónomo que forma parte de Dinamarca.

La propuesta revive un debate sensible sobre la soberanía y el derecho internacional en una región que gana protagonismo global por el deshielo, las nuevas rutas marítimas y el acceso a recursos estratégicos.

El congresista detrás de la iniciativa y su justificación

El proyecto de ley denominado Greenland Annexation and Statehood Act fue presentado el 12 de enero de 2026 por el representante Fine, legislador republicano por el 6.º distrito de Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Fine ha transformado una vieja idea sobre Groenlandia en una propuesta formal con argumentos explícitos de seguridad y competencia global.

El congresista ha defendido que Groenlandia no puede seguir siendo un “puesto remoto” ignorado por Washington, sino que debe integrarse a Estados Unidos para proteger intereses estratégicos frente a la expansión de China y Rusia en el Ártico, un punto que considera clave para las rutas marítimas emergentes y la vigilancia militar en el hemisferio norte.

“Quien controle Groenlandia controla rutas marítimas clave en el Ártico y la arquitectura de seguridad que protege a Estados Unidos”, afirmó en su declaración oficial publicada en sus redes y sitio web de congresista.

En su discurso y en el texto del proyecto, Fine ha enfatizado que el objetivo de su propuesta es doble: fortalecer la seguridad nacional de EE. UU. e impedir que potencias que él considera adversarias ganen influencia estratégica en la región polar.

Según su criterio, permitir que China y Rusia aumenten su presencia sin contrapeso de Washington pondría en riesgo la defensa del propio territorio estadounidense.

Fine ha vinculado su iniciativa con una narrativa más amplia del liderazgo estadounidense frente a China y Rusia, criticando lo que considera políticas “débiles” durante administraciones pasadas y proponiendo que la anexión de Groenlandia es parte de “restaurar la fortaleza” de Estados Unidos en el escenario global.

El congresista justifica su iniciativa señalando que Groenlandia es un enclave clave para la defensa de Estados Unidos y para el control del Ártico, una zona donde Rusia ha fortalecido su presencia militar y China ha incrementado su interés económico y científico.

De acuerdo con análisis citados por Newsweek, el avance ruso y chino en el Ártico es visto en sectores del Partido Republicano como una amenaza directa a la seguridad estadounidense.

Sin embargo, expertos en política exterior advierten que Estados Unidos ya cuenta con mecanismos de cooperación militar con Dinamarca y con la OTAN que le permiten proteger sus intereses sin necesidad de recurrir a una anexión territorial.

Rechazo de Groenlandia y advertencias desde Europa

El gobierno danés, por su parte, ha subrayado que la soberanía de la isla no es negociable y ha calificado la propuesta como incompatible con el orden internacional vigente.

Según informó Reuters, funcionarios europeos han advertido que un intento unilateral de anexión por parte de Estados Unidos podría generar una grave crisis diplomática y tensar la relación dentro de la OTAN, ya que Dinamarca es un aliado clave de Washington.

El creciente peso estratégico del Ártico y anticipa nuevas tensiones en la competencia global entre las grandes potencias.