Tensión en EE. UU.: Departamento de Justicia cita a la Reserva Federal. “Es consecuencia de no seguir preferencias del presidente Trump”

Para Jerome Powell, presidente de la Fed, la citación ocurre en medio de las presiones del presidente estadounidense sobre la institución, para que baje drásticamente los tipos de interés, cuando la inflación sigue por encima de su objetivo del 2 %.

Redacción Semana
12 de enero de 2026, 12:06 p. m.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha criticado a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Sin embargo, en este caso el mandatario dijo no tener conocimiento alguno
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha criticado a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Sin embargo, en este caso el mandatario dijo no tener conocimiento alguno

La Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) recibió una citación del Departamento de Justicia relacionada con un gran proyecto de renovación de las oficinas del banco central.

Así lo reveló en la noche del domingo Jerome Powell, presidente de la Fed, pero advirtió que es una decisión que se enmarca en la campaña de presión del mandatario Donald Trump sobre las decisiones de política monetaria de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump agita la agenda económica: revelará en 2026 a su nominado para presidir la Reserva Federal

Powell indicó en un comunicado que la Fed recibió el viernes citaciones de un gran jurado relacionadas con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la institución que él dirige.

Pero restó importancia a la posible amenaza de una acusación penal por su testimonio o por el proyecto de renovación, calificándolos de “pretextos”.

La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del Presidente” Trump, dijo Powell en el comunicado.

Jerome Powell dijo que la Fed recibió el viernes citaciones de un gran jurado relacionadas con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la institución que él dirige.
Jerome Powell dijo que la Fed recibió el viernes citaciones de un gran jurado relacionadas con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la institución que él dirige.

Para Powell, la citación ocurre en medio de las presiones del presidente estadounidense sobre la institución, con el fin de que la Fed baje drásticamente los tipos de interés, cuando la inflación sigue por encima de su objetivo del 2 %.

“He servido en la Fed bajo cuatro gobiernos, republicanos y demócratas. Cada vez, cumplí con mi deber sin temor ni favoritismos políticos, centrado únicamente en nuestro mandato”, agregó Powell.

El banco central tiene el doble mandato de mantener una inflación controlada y un bajo nivel de desempleo. Su principal herramienta para hacerlo es a través de las tasas de interés.

Donald Trump ataca al presidente de la Fed, Jerome Powell, y lo califica de ser “demasiado lento” en bajar las tasas de interés

Por su parte, Trump negó el domingo tener conocimiento alguno de la investigación del Departamento de Justicia sobre la Reserva Federal.

“No sé nada al respecto, pero ciertamente no es muy bueno en la Fed, y no es muy bueno construyendo edificios”, dijo Trump sobre Powell tras una entrevista concedida a NBC.

El mandatario acusó en el pasado a la Fed de no respetar el presupuesto previsto para la renovación de su sede en Washington, al considerar que podría haber casos de fraude, y planteó que hubo un costo total de 3.100 millones de dólares, por encima de los 2.700 millones presupuestados, una cifra que desmintió Powell.

Pese al dato de inflación, la economía de los Estados Unidos está expectante por la guerra comercial- Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
La Reserva Federal tiene el doble mandato de mantener una inflación controlada y un bajo nivel de desempleo. Su principal herramienta para hacerlo es a través de las tasas de interés.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano mantiene la presión sobre la institución, y en particular sobre Powell, a quien ha amenazado con despedirlo.

El mandato del presidente de la Fed debe concluir en mayo, lo que permitirá reemplazarlo, potencialmente, por su principal asesor económico, Kevin Hassett, considerado por analistas como el favorito.

Pero el cargo podría quedar vacante “mientras dure la investigación”, anticipó el senador republicano Thom Tillis en un comunicado, quien aseguró que no confirmará “ningún nombramiento para la Fed, incluido su presidente, mientras este punto jurídico no esté plenamente resuelto”.

La senadora demócrata Elizabeth Warren acusó a Trump de intentar “completar su toma de control corrupta” del banco central, apartando a Powell y colocando en su lugar a un “títere”.

Si bien el presidente estadounidense propone a los candidatos para un puesto en la administración, incluida la banca central, estos no pueden asumir el cargo hasta que el Senado los confirme.

*Con información de AFP.

