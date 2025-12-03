Suscribirse

Estados Unidos

El presidente Donald Trump agita la agenda económica: revelará en 2026 a su nominado para presidir la Reserva Federal

El presidente Donald Trump anunciará, a principios del próximo año, quién será su candidato para suceder a Jerome Powell, jefe de la Reserva federal.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Florez

3 de diciembre de 2025, 1:50 p. m.
Donald Trump, dolar reserva Federal
Donald Trump, Reserva Federal | Foto: SEMANA

El presidente Donald Trump, el pasado martes, anuncio que era probable que, a principios del 2026, anunciara quién sería su candidato para suceder al jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Donald Trump afirmó que había ofrecido el puesto a Scott Bessent, secretario del tesoro; sin embargo, este no lo aceptó. El mandatario estadounidense no respondió cuando se le preguntó si su candidato era Kevin Hassett, director del consejo económico nacional, que en los últimos días se estaba perfilando como favorito para el cargo.

Kevin Hassett ha sido muy cercano a Trump, defendiéndolo en múltiples ocasiones. Hassett afirmó en CBS News, que los mercados podrían recibir con favorabilidad su candidatura como jefe de la Fed.

Kevin Hassett, miembro del Gobierno de Donald Trump
Kevin Hassett, director del consejo económico nacional de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Posibles candidatos

Entre los posibles candidatos pueden estar Michelle Bowman, vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal; Christopher Waller, miembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal; Rick Rieder, director de renta fija de BlackRock; Kevin Warsh, exmiembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal; y el ya mencionado Kevin Hassett.

El presidente ha mencionado abiertamente que prefiere alguien a favor de tasas bajas, y precisamente los posibles candidatos citados anteriormente defienden esta misma postura, alineándose de una u otra manera con los deseos del mandatario estadounidense.

Hay que tener en cuenta que el candidato que proponga el presidente Donald Trump para asumir el cargo de jefe de la Reserva Federal deberá ser validado por el senado de Estados Unidos.

Jerome Powell“(Habrá) una mayor inflación y desaceleración”.
Jerome Powell, actual jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos | Foto: afp

Jerome Powell y Donald Trump

El presidente Donald Trump ha tenido diferencias con el actual jefe de la reserva federal, entre las cuales se encuentran las altas tasas que mantiene la Fed, según Donald Trump.

Pese a las diferencias con Trump, el mercado ha tenido resultados favorables para Jerome Powell, logrando estabilizar la inflación. Se espera que el próximo año la economía estadounidense experimente un impulso. Sin embargo, esto traerá nuevos desafíos que se deberán afrontar en determinado momento.

Contexto: Crece la inflación en Estados Unidos y el costo de la carne se vuelve cada vez menos accesible, otros productos subieron de precio

La Reserva Federal tiene como meta una inflación del 2%; es importante mencionar que el alza de la inflación se dio en el marco de la coyuntura provocada por la pandemia del COVID-19.

Según Ben Bernanke, miembro del Centro Hutchins de Brookings, y Olivier Blanchard, miembro del Instituto Peterson de Economía Internacional “Reducir la inflación al objetivo del 2% de la Reserva Federal requerirá equilibrar mejor la demanda y la oferta de trabajo, con la relación entre las vacantes y los trabajadores desempleados más cerca de los niveles prepandémicos.”

Billetes de dólare
Dolar | Foto: Getty Images

Todavía no hay nada certero en torno al sucesor de Jerome Powell, se espera que el próximo año el nuevo jefe de la Reserva Federal pueda seguir estabilizando la economía norteamericana, favoreciendo el crecimiento de la misma.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conoce el último video que grabó joven minutos antes de ser asesinado durante robo en Bogotá: “Tiro un facto y me voy”

2. Armando Benedetti y Angie Rodríguez, funcionarios de confianza de Petro, revelaron “espionaje” y destrozos en su vivienda: ¿se relacionan los hechos?

3. Desgarrador relato del padre de joven asesinado por robarlo en Bogotá: así se enteró de su muerte; “cumplía años y ese día lo enterraremos”

4. Pumas dio su primera respuesta oficial sobre James Rodríguez: esto dijo el vicepresidente

5. El presidente Donald Trump agita la agenda económica: revelará en 2026 a su nominado para presidir la Reserva Federal

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosDonald TrumpReserva Federal de Estados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.