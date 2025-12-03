El presidente Donald Trump agita la agenda económica: revelará en 2026 a su nominado para presidir la Reserva Federal

El presidente Donald Trump, el pasado martes, anuncio que era probable que, a principios del 2026, anunciara quién sería su candidato para suceder al jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Donald Trump afirmó que había ofrecido el puesto a Scott Bessent, secretario del tesoro; sin embargo, este no lo aceptó. El mandatario estadounidense no respondió cuando se le preguntó si su candidato era Kevin Hassett, director del consejo económico nacional, que en los últimos días se estaba perfilando como favorito para el cargo.

Kevin Hassett ha sido muy cercano a Trump, defendiéndolo en múltiples ocasiones. Hassett afirmó en CBS News, que los mercados podrían recibir con favorabilidad su candidatura como jefe de la Fed.

Kevin Hassett, director del consejo económico nacional de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Posibles candidatos

Entre los posibles candidatos pueden estar Michelle Bowman, vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal; Christopher Waller, miembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal; Rick Rieder, director de renta fija de BlackRock; Kevin Warsh, exmiembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal; y el ya mencionado Kevin Hassett.

El presidente ha mencionado abiertamente que prefiere alguien a favor de tasas bajas, y precisamente los posibles candidatos citados anteriormente defienden esta misma postura, alineándose de una u otra manera con los deseos del mandatario estadounidense.

Hay que tener en cuenta que el candidato que proponga el presidente Donald Trump para asumir el cargo de jefe de la Reserva Federal deberá ser validado por el senado de Estados Unidos.

Jerome Powell, actual jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos | Foto: afp

Jerome Powell y Donald Trump

El presidente Donald Trump ha tenido diferencias con el actual jefe de la reserva federal, entre las cuales se encuentran las altas tasas que mantiene la Fed, según Donald Trump.

Pese a las diferencias con Trump, el mercado ha tenido resultados favorables para Jerome Powell, logrando estabilizar la inflación. Se espera que el próximo año la economía estadounidense experimente un impulso. Sin embargo, esto traerá nuevos desafíos que se deberán afrontar en determinado momento.

La Reserva Federal tiene como meta una inflación del 2%; es importante mencionar que el alza de la inflación se dio en el marco de la coyuntura provocada por la pandemia del COVID-19.

Según Ben Bernanke, miembro del Centro Hutchins de Brookings, y Olivier Blanchard, miembro del Instituto Peterson de Economía Internacional “Reducir la inflación al objetivo del 2% de la Reserva Federal requerirá equilibrar mejor la demanda y la oferta de trabajo, con la relación entre las vacantes y los trabajadores desempleados más cerca de los niveles prepandémicos.”

Dolar | Foto: Getty Images