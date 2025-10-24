Crece la inflación en Estados Unidos y el costo de la carne se vuelve cada vez menos accesible, otros productos subieron de precio

La Casa Blanca dio a conocer los puntos de la inflación del mes de septiembre, tres semanas después de lo previsto debido al cierre de Gobierno.

Los precios al consumidor subieron un 3 % respecto al mismo mes mencionado del año anterior, y llegaron a su punto más alto desde enero, encareciendo el costo de vida, cuando Donald Trump asumió su segundo mandato presidencial.

El índice de precios al consumidor determina el porcentaje de inflación y una estimación del costo de vida. | Foto: Adobe Stock

Se presentó una elevación de la tasa anual respecto al 2,9 % que se registró en agosto. La tendencia, en todo caso, fue menor a las expectativas presentadas por los economistas.

Este dato es importante, ya que la Reserva Federal, las empresas, el Seguro Social y otras entidades federales basan aumento de subvenciones y tarifas respecto a la inflación de agosto y septiembre, justo antes de iniciar el año fiscal en el mes de octubre.

Los precios de los huevos, la gasolina y el café

El precio de los huevos cayó casi un 5 % en septiembre, indica ABCNews. Incluso, es 1 % menor que la misma época en 2024.

El costo de los huevos suele ser un indicador de cómo está el costo de vida y la capacidad adquisitiva de los estadounidenses.

Los huevos no se han visto tan afectados por la inflación. | Foto: Getty Images

Por su parte, el café sigue aumentando a un ritmo preocupante para los analistas, ya que ha subido su costo en un 19 % en lo que lleva el año en curso.

Ahora bien, datos de la Oficina de Estadísticas Laborales aseguran (BLS, por sus siglas en inglés), el aumento del 4,2 % en los precios de la gasolina regular fue uno de los principales responsables del aumento mensual.

¿Qué pasa con la carne en Estados Unidos?

A pesar de que EE. UU. es uno de los mayores consumidores de carne a nivel mundial, con alrededor de 123 kilos por persona, los datos de septiembre fueron desalentadores.

El precio de la carne sigue en aumento. | Foto: UCG/Universal Images Group via G

En el último año fiscal, la carne aumento de precio en un 15 %, ambientando amague de crisis en el sector ganadero.

Ante este panorama, Trump ha dicho que importará carné de Argentina con el propósito de intentar regular los precios, medida que ha sido criticada por varios sectores.