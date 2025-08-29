Suscribirse

Golpe a Donald Trump: gran parte de los aranceles impuestos por el presidente fueron declarados ilegales

El mandatario estadounidense puede apelar ante la Corte Suprema dicha la decisión.

Redacción Mundo
29 de agosto de 2025, 10:21 p. m.
Socios comerciales clave de Estados Unidos, como la Unión Europea y el Reino Unido, afirmaron estar preparando sus respuestas a la escalada de Trump.
Donald Trump ha interpuesto aranceles a un gran número de países. | Foto: AFP

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó este viernes, 29 de agosto, que gran parte de los aranceles impuestos por Donald Trump son ilegales, confirmando el fallo de un tribunal inferior y socavando la ofensiva proteccionista del presidente.

El caso se refiere a los aranceles globales, es decir, los que no afectan a sectores específicos. El mandatario puede aún apelar ante la Corte Suprema.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal, en un fallo de 7 a 4, sostuvo que la ley que Trump invocó cuando otorgó sus aranceles más expansivos en realidad no le otorga el poder de imponer esos gravámenes.

Los medios de comunicación local aseguran que es casi seguro que Donald Trump apele esta decisión ante la Corte.

Donald Trump Aranceles
Donald Trump impuso aranceles a varios gobiernos a nivel global. | Foto: Adobe Stock / AP

Por otro lado, el tribunal de apelaciones suspendió la entrada en vigor de su fallo hasta el 14 de octubre, para que así la administración Trump tenga tiempo de solicitar a la Corte Suprema que aborde el caso.

El Gobierno norteamericano había argumentado que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) faculta al presidente a imponer efectivamente aranceles específicos para cada país en cualquier nivel, si los considera necesarios para abordar una emergencia nacional.

Contexto: La advertencia de Trump que pone en alerta a las farmacéuticas: “Queremos que los medicamentos se fabriquen en Estados Unidos”

Previamente, el tribunal había asegurado que la ley que Trump invocó cuando otorgó sus aranceles más expansivos no corresponde al poder con el que cuenta el mandatario estadounidense.

“Estamos de acuerdo en que la concesión de autoridad presidencial (por parte de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) para ‘regular’ las importaciones no autoriza los aranceles impuestos por las órdenes ejecutivas, afirmamos”, dijo el Circuito Federal en una opinión no firmada que confirma el fallo del tribunal.

Aranceles impuestos por Trump.
Aranceles impuestos por Trump. | Foto: El País

Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió acudir a la Corte Suprema tras el fallo de la corte de apelaciones que declaró ilegales la mayoría de los aranceles que habrían alterado el comercio global.

“La corte de apelaciones emitió el fallo ‘incorrectamente’, pero saben que Estados Unidos de América ganará al final”, manifestó Trump en su plataforma Truth Social, agregando que luchará por mantener las tarifas aduaneras “con la ayuda de la Corte Suprema”.

A finales de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos rechazó esa postura y anuló los aranceles de Trump basados ​​en la IEEPA, incluyendo los mundiales “recíprocos” revelados a principios de abril.

x
Estos aranceles afectarán principalmente a pequeños y medianos comercios. | Foto: Getty Images

Sin embargo, el Circuito Federal suspendió rápidamente ese fallo mientras se resolvía la apelación del presidente, según CNBC.

