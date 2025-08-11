Suscribirse

Estados Unidos

Estados Unidos prepara reducción de aranceles a los autos de uno de los gigantes más poderosos del mercado mundial

Los dos países llegaron a un acuerdo a finales de julio, que reduce considerablemente los impuestos de reconocidas marcas de carros.

Redacción Mundo
12 de agosto de 2025, 3:40 a. m.
El presidente Trump confirmó tarifas arancelarias para los carros que ingresen a Estados Unidos.
El gobierno Trump confirmó que reducirá las tarifas arancelarias para los carros que ingresen a Estados Unidos. | Foto: Andrew Harnik / Fotógrafo de plantilla/Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableció una serie de aranceles a diferentes productos proveniente de varias partes del mundo. El pasado 1 de agosto entraron en vigor los más recientes impuestos que anunció el mandatario.

De acuerdo con un reportaje de NHK, fuentes del Departamento del Tesoro aseguraron que la Casa Blanca tiene previsto reducir los aranceles que actualmente recaen sobre la importación de automóviles desde Japón. La medida sería implementada a partir de septiembre.

Este hace parte de un acuerdo bilateral al que llegaron ambas naciones a finales de julio. El compromiso firmado reduce las tarifas arancelarias de los carros del 25 % al 15 %. Sin embargo, no se ha establecido la fecha exacta en la que se cambiará el impuesto.

China respondió a Estados Unidos con imposición de aranceles. (Photo by AFP) / China OUT
La reducción empezaría en septiembre. | Foto: AFP

Las fuentes del Departamento del Tesoro detallaron que no se ha acordado una fecha debido a que primero se debe coordinar a los equipos técnicos y aduaneros para que entre en vigor la medida y así evitar complicaciones logísticas en la entrada al país norteamericano.

Lo más leído

1. Video | Así fue el emotivo momento del ingreso del féretro de Miguel Uribe Turbay al Capitolio Nacional
2. Procuraduría pidió tumbar la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez
3. Diosdado Cabello agradeció a Petro por respaldo a Maduro y amenazó a EE. UU.: “Estamos listos para defendernos”
Contexto: General Motors se abastecerá de baterías para vehículos eléctricos de China

De acuerdo con el informe del medio, el ministro de Revitalización Económica de Japón, Akazawa Ryosei, sostuvo un encuentro la semana pasada con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El ministro japonés dijo a la prensa, posterior a la reunión, que le pidió a los funcionarios estadounidenses revisar los parámetros del acuerdo que firmaron el 31 de julio. “La parte estadounidense afirmó que revisará la orden ejecutiva oportunamente”, declaró Akazawa.

El comercio, con un aumento de aranceles a las importaciones, y el envío de remesas, por el anuncio de una ‘expulsión masiva’ de migrantes, moverán la agenda entre los dos países.
Los aranceles a los carros japoneses desestabilizaron el mercado del país. | Foto: istock

“Estados Unidos también explicó que una orden ejecutiva revisada permitirá el reembolso retroactivo de los aranceles pagados por encima del nivel acordado desde la fecha de entrada en vigor de los aranceles”, agregó.

Incluso, la parte de Japón ya había solicitado que la reducción de los aranceles se implementara lo más pronto posible, debido a que las altas tarifas de importación estaban afectando un sector importante para el país asiático.

Contexto: Ford apuesta duro por los vehículos eléctricos: invertirá 5.000 millones de dólares en EE. UU.

Por lo que la decisión a la que llegaron los dos países significa una recuperación en cuanto a la competitividad frente a los mercados automotores a nivel mundial. El presidente Trump ha manifestado que una de las intenciones de sus aranceles es fortalecer la producción y la economía de Estados Unidos, sin depender del mercado internacional.

Guerra arancelaria Estados Unidos y China Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El acuerdo bilateral no estableció una fecha exacta para la reducción de los aranceles. | Foto: Getty Images via AFP

Hasta el momento, Japón es uno de los mayores exportadores de carros para el país norteamericano, con la presencia de reconocidas marcas: Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Subaru, Mitsubishi, Suzuki.

Por lo anterior, las decisiones económicas de Trump han tambaleado la economía y los mercados bursátiles, mientras que las naciones afectadas intentaban llegar a acuerdos para alcanzar un equilibrio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Barcelona cerraría el mercado por lo alto: busca quitarle una joya al Atlético de Madrid

2. Mariana Zapata reveló las razones por la que terminó su relación: “Yo no soy quién para convertirme en un obstáculo”

3. Lakers sorprenden con fichaje clave para impulsar su camino hacia un equipo de élite

4. Desafío Siglo XXI: este es el nuevo eliminado de la competencia, el llanto fue protagonista

5. Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras la fecha 6: tres históricos se hunden en el fondo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosArancelesTrump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.