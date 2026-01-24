MUNDO

Donald Trump lanzó una amenaza directa de 100% de aranceles a este país, si firma acuerdo comercial con China

Este sería un nuevo indicio de la crisis diplomática entre ambos países.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
24 de enero de 2026, 4:21 p. m.
Donald Trump amenazó con imponer una tarifa de aranceles del 100%.
Donald Trump amenazó con imponer una tarifa de aranceles del 100%. Foto: Adobe Stock / AP

El presidente Donald Trump amenazó el sábado con imponer “aranceles del 100%” a las importaciones canadienses a Estados Unidos si se concreta un acuerdo comercial entre Canadá y China, luego de un pacto preliminar anunciado la semana pasada entre Ottawa y Pekín.

Las relaciones entre Estados Unidos y su vecino del norte han sido turbulentas desde que Trump regresó a la Casa Blanca hace un año, marcadas por disputas comerciales y la declarada intención del mandatario de anexionar a Canadá como “el 51.º estado” estadounidense.

Durante una visita a Pekín la semana pasada, el primer ministro canadiense, Mark Carney, celebró una “nueva asociación estratégica” con China, que dio como resultado un “acuerdo comercial preliminar pero histórico” para reducir aranceles.

Mensaje emitido por Donald Trump
Mensaje emitido por Donald Trump. Foto: Truth/RealDonaldTrump

Pero este sábado Trump advirtió las graves consecuencias si ese acuerdo se materializa.

Mundo

Nuevo tiroteo en Minneapolis: agentes de ICE disparan a un hombre en plena calle; el momento fue captado en video

Mundo

Gustavo Petro confirmó los puntos que quiere discutir en reunión con autoridades ecuatorianas por tensión comercial

Mundo

Desde el 21 de enero, ciudadanos de 75 países no podrán solicitar la ‘green card’ en EE. UU. por decisión del gobierno Trump

Mundo

Trump reveló el nombre del arma que usó el ejército para lograr la captura de Maduro; contó nuevos detalles

Mundo

Impactante explosión en edificio de Nueva York provocó un voraz incendio y alarmó a las autoridades

Mundo

Revelan documento del Pentágono sobre plan de dominio militar para el 2026: estos son los países que menciona

Mundo

Régimen de Venezuela ofrece espectáculo de drones en Caracas para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez

Confidenciales

Popular primera ministra europea aseguró que Trump debería ganar el Nobel de Paz: lo postulará

Nación

¿Donald Trump sacará a Petro de la Lista Clinton luego de su cita en la Casa Blanca? Exembajador responde

Confidenciales

Lista la comitiva que acompañará al presidente Petro en su visita a Washington

Si Carney “cree que va a convertir a Canadá en un ‘puerto de descarga’ para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Así fueron los momentos claves del Foro Económico Mundial en Davos. Trump, Macron y Milei como protagonistas

“Si Canadá hace un acuerdo con China, será inmediatamente objeto de un arancel del 100% sobre todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos”, advirtió.

Los dos líderes han afilado sus cuchillos retóricos en los últimos días, primero con el discurso de Carney el martes en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), donde obtuvo una ovación de pie por su franca evaluación de una “ruptura” en el orden global liderado por Estados Unidos.

El presidente Donald Trump y el primer Ministro de Canadá, Mark Carney. El gobierno norteamericano rompió negociaciones comerciales. (Photo by Evan Vucci / POOL / AFP)
El presidente Donald Trump y el primer Ministro de Canadá, Mark Carney. El gobierno norteamericano rompió negociaciones comerciales. (Photo by Evan Vucci / POOL / AFP) Foto: AFP

Su comentario fue visto como una referencia a la influencia disruptiva de Trump en los asuntos internacionales, aunque Carney no mencionó al mandatario estadounidense.

Trump respondió a Carney un día después en su propio discurso en Davos.

Luego retiró una invitación al primer ministro canadiense para sumarse a su “Consejo de la Paz”, el órgano con el que el inquilino de la Casa Blanca busca resolver los conflictos globales.

Trump bromea con “fusionar” Canadá a EE. UU. tras reunión con el primer ministro Mark Carney

Horas después de su presentación ante las élites mundiales, sorprendió en su red Truth Social al anunciar que retiraba su llamado al líder canadiense Mark Carney: “Por favor, que esta carta sirva para comunicar que la Junta de Paz retira la invitación dirigida a usted respecto a la adhesión de Canadá”.

Carney captó la atención internacional en Davos esta semana por sus comentarios acerca de una “ruptura” en el sistema global de gobernanza liderado por Washington, lo que generó una respuesta airada de Trump en el foro.

Mark Carney, primer ministro electo de Canadá.
Mark Carney, primer ministro electo de Canadá. Foto: Getty Images

Canadá “no existe gracias a Estados Unidos”, remarcó este jueves el primer ministro canadiense, cuyo gobierno también ha dicho que no pagaría para unirse a la Junta.

Con información de AFP*

Más de Mundo

Hombre fue baleado en Minneapolis

Nuevo tiroteo en Minneapolis: agentes de ICE disparan a un hombre en plena calle; el momento fue captado en video

Gustavo Petro durante el encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Gustavo Petro confirmó los puntos que quiere discutir en reunión con autoridades ecuatorianas por tensión comercial

Donald Trump Aranceles

Donald Trump lanzó una amenaza directa de 100% de aranceles a este país, si firma acuerdo comercial con China

GREEN CARD

Desde el 21 de enero, ciudadanos de 75 países no podrán solicitar la ‘green card’ en EE. UU. por decisión del gobierno Trump

DONALD TRUMP, NICOLÁS MADURO

Trump reveló el nombre del arma que usó el ejército para lograr la captura de Maduro; contó nuevos detalles

Esta imagen, distribuida por el departamento de bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés), muestra las labores de extinción de un incendio en las dos plantas superiores de un edificio residencial de gran altura en el Bronx, en la Ciudad de Nueva York, el 24 de enero de 2026. (FDNY vía AP)

Impactante explosión en edificio de Nueva York provocó un voraz incendio y alarmó a las autoridades

Donald Trump y ejército de los Estados Unidos. Hoja de ruta 2026.

Revelan documento del Pentágono sobre plan de dominio militar para el 2026: estos son los países que menciona

Show de drones en Caracas

Régimen de Venezuela ofrece espectáculo de drones en Caracas para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez

Janis Broom quita la nieve de su camino de entrada el lunes 17 de febrero de 2025, Brattleboro, Vermont, después de una tormenta invernal el domingo.

Recomendaciones para hacerle frente a la tormenta invernal Fern en Estados Unidos: Podrían salvarle la vida

Diosdado Cabello en marcha por liberación de Nicolás Maduro

Diosdado Cabello habló de “traición” en pleno evento público; mostró su postura frente a Delcy Rodríguez

Noticias Destacadas