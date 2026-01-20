Estados Unidos

Donald Trump provoca tensión internacional al difundir imagen donde EE. UU. “absorbe” Groenlandia, Canadá y Venezuela

El presidente de Estados Unidos compartió una imagen alterada en la que aparecen como parte del territorio estadounidense, generando reacciones diplomáticas y cuestionamientos sobre el uso político de la inteligencia artificial.

Margarita Briceño Delgado

20 de enero de 2026, 12:31 p. m.
Donald Trump publicó imagen en la que Groenlandia, Canadá y Venezuela hacen parte de EE. UU.
El presidente Donald Trump volvió a situarse en el centro de la controversia internacional tras difundir una imagen aparentemente generada con inteligencia artificial en la que se observa un mapa de Estados Unidos ampliado para incluir a Groenlandia, Canadá y Venezuela.

La publicación, realizada en su red social Truth Social, fue interpretada por analistas y gobiernos como una provocación simbólica que reaviva tensiones geopolíticas y abre un nuevo debate sobre el impacto de los contenidos manipulados por IA en la diplomacia global.

Trump provoca alarma global al difundir una imagen con inteligencia artificial

La imagen representa una versión ficticia del mapa de América en el que Groenlandia, Canadá y Venezuela aparecen como parte del territorio de Estados Unidos, junto con otras representaciones de su supuesta “conquista” de estos territorios, de acuerdo a lo que dicen medios como People’s Daily Online.

La publicación estaba acompañada de una burla dirigida a los aliados de la Otan, insinuando que la Unión Europea no respondería con fuerza a su iniciativa sobre Groenlandia.

Además, argumentó que el control de ese territorio era una “necesidad de seguridad nacional” frente a las “influencias de Rusia y China”.

Según los comunicados del propio Trump publicados en la plataforma, estas imágenes acompañan un discurso sobre la importancia estratégica de Groenlandia para la “seguridad nacional y mundial”, y refuerzan su postura de que “no hay vuelta atrás” en su reclamo sobre el territorio.

Imagen difundida por el presidente Donald Trump en Truth Social muestra un mapa alterado con IA en el que Groenlandia, Canadá y Venezuela aparecen como parte de Estados Unidos, en medio de críticas de aliados europeos y miembros de la OTAN.
Imagen difundida por el presidente Donald Trump en Truth Social muestra un mapa alterado con IA en el que Groenlandia, Canadá y Venezuela aparecen como parte de Estados Unidos, en medio de críticas de aliados europeos y miembros de la Otan. Foto: Composición Semana /@realDonaldTrump/Getty Images

Reacciones internacionales

La comunidad internacional ha reaccionado con alarma. Los gobiernos europeos, particularmente Dinamarca, de la cual Groenlandia es un territorio autónomo, han insistido en la necesidad de respetar la soberanía territorial.

Por lo anterior, han convocado a consultas con aliados de la Otan para contrarrestar lo que consideran una amenaza velada, como lo registra la agencia Reuters.

El contexto de esta escalada incluye tensiones previas entre Estados Unidos y sus socios europeos sobre temas de defensa, comercio y política ártica.

La aparición de esta imagen generada por IA se interpreta, según agencias, en parte como una burla de Trump hacia sus aliados y una señal de su enfoque confrontativo en asuntos geopolíticos clave.

Expertos en política internacional y diplomacia han señalado que, aunque las imágenes son ficticias y claramente manipuladas, su publicación por parte de un presidente en ejercicio envía un mensaje simbólico potente.

Comando de EE. UU. y Canadá confirma que aviones militares llegarán “pronto” a Groenlandia

Según medios como NDTV World, más allá de su valor literal, no reflejan ninguna realidad territorial oficial, y representan una intensificación del discurso político extremo, capaz de tensar relaciones entre potencias aliadas.

Mientras el mundo observa, la comunidad internacional discute medidas diplomáticas y potenciales sanciones en foros multilaterales.

Algunos analistas advierten que este tipo de provocaciones mediáticas, amplificadas por tecnologías de IA, podrían transformar la conversación sobre soberanía, alianzas militares y la integridad territorial en el siglo XXI.

