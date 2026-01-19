MUNDO

Comando de EE. UU. y Canadá confirma que aviones militares llegarán “pronto” a Groenlandia

Según el comunicado, los aviones participarán en “actividades planificadas desde hace tiempo”.

Redacción Mundo
19 de enero de 2026, 10:19 p. m.
Groenlandia se encuentra bajo tensión por una posible invasión de EE. UU.
Groenlandia se encuentra bajo tensión por una posible invasión de EE. UU. Foto: Getty Images

Aviones del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) llegarán “pronto” a una base militar estadounidense en territorio de Groenlandia para llevar a cabo “actividades planificadas desde hace tiempo”, según informó ese comando binacional el lunes.

El anuncio del NORAD, una asociación militar de Estados Unidos y Canadá para la vigilancia y la defensa aeroespacial, llega en medio de tensiones por el empeño de Donald Trump de comprar Groenlandia, una vasta isla danesa situada en el Ártico con grandes reservas de minerales y de alto valor geoestratégico.

“Esta actividad ha sido coordinada con el Reino de Dinamarca, y todas las fuerzas de apoyo operan con las autorizaciones diplomáticas necesarias. El Gobierno de Groenlandia también está informado de las actividades previstas”, afirmó el NORAD.

Los aviones tienen previsto aterrizar “pronto en la base aérea de Pituffik”, en el oeste de la isla.

“Respaldarán diversas actividades de NORAD planificadas desde hace tiempo, sobre la base de la cooperación de defensa duradera entre Estados Unidos y Canadá, así como el Reino de Dinamarca”, dijo NORAD.

Consultado por la AFP, el NORAD no ha detallado aún el número de aviones que llegarán a Groenlandia ni el tipo de actividades en las que participarán.

El comando añadió que “realiza de forma rutinaria operaciones sostenidas y dispersas en defensa de Norteamérica”.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que alejará la “amenaza rusa” de la isla de Groenlandia, territorio semiautónomo de Dinamarca, alegando que el Gobierno de este país “no ha podido” lograrlo.

Personas protestan contra la política de Donald Trump hacia Groenlandia frente al consulado estadounidense en Nuuk.
Personas protestan contra la política de Donald Trump hacia Groenlandia frente al consulado estadounidense en Nuuk. Foto: AP

“La OTAN lleva 20 años diciéndole a Dinamarca ‘tienes que alejar la amenaza rusa de Groenlandia’. Lamentablemente, Dinamarca no ha podido hacer nada al respecto”, ha señalado en su cuenta de Truth Social, donde dijo que “ha llegado el momento y se hará”.

Por su parte, los ministros de Exteriores de Dinamarca y otros siete países europeos se han reunido este mismo domingo y han subrayado que “no son una amenaza para nadie”, después de que el inquilino de la Casa Blanca haya anunciado su intención de imponer a partir del 1 de febrero una tasa adicional del 10% a las importaciones procedentes de estos ocho países.

Asimismo, han advertido de que esta medida, adoptada en represalia por su participación en maniobras militares en Groenlandia, podría provocar una espiral que no beneficia a ninguna de las partes.

Trump quiere que Estados Unidos compre Groenlandia desde su primer mandato. Foto: Composición SEMANA / Getty

Los nuevos gravámenes se mantendrán, según la Casa Blanca, hasta que Estados Unidos complete el proceso de “adquisición” del territorio.

Tras el encuentro a nivel de embajadores, está previsto que se celebre en los próximos días, según fuentes europeas a final de semana, una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de gobierno de los Veintisiete para abordar la crisis abierta con la Administración Trump por la isla de Groenlandia.

Con información de AFP y Europa Press*

