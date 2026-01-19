Mundo

Trump le dice a Noruega que intentará anexar Groenlandia por no haber ganado el Premio Nobel de Paz

El mandatario le reclamó al Gobierno de Noruega por no haber logrado el galardón, aunque este lo otorga un comité independiente.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
19 de enero de 2026, 11:52 a. m.
Donald Trump ha querido que Estados Unidos compre Groenlandia desde su primer mandato
Donald Trump ha querido que Estados Unidos compre Groenlandia desde su primer mandato Foto: Composición SEMANA / Getty

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo al primer ministro noruego que ya no se siente obligado a pensar “solo en la paz”, después de que no se le concediera el correspondiente premio Nobel, según un mensaje publicado en varios medios este lunes, 19 de enero.

En su mensaje, Trump insistió de paso en su deseo de hacerse con el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, que ha manifestado su rechazo frontal a dicha idea.

Líderes europeos rechazan las “amenazas” y el “chantaje” de Donald Trump tras anuncio de aranceles por Groenlandia

“Teniendo en cuenta que su país decidió no darme el premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras o más, ya no me siento obligado a pensar solo en la paz”, escribió Trump en un mensaje enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, publicado en varios medios.

“El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control total y completo sobre Groenlandia”, añadió el dirigente republicano en ese mensaje.

Noticias Estados Unidos

Inteligencia artificial en viñedos: una novedosa manera de mejorar los resultados en la agricultura

Noticias Estados Unidos

Trump denuncia un supuesto fraude de 19 mil millones de dólares en Minnesota y ataca a la congresista Ilhan Omar

Noticias Estados Unidos

Temperaturas extremas en Nueva York podrían ser muy bajas por una ola de frío

Mundo

Accidente de tren en España: las lágrimas de Ana; su hermana embarazada perdió a su perro y ella lo busca desesperada

Noticias Estados Unidos

El nuevo “tesoro energético” de Texas que cambia el mapa petrolero de Estados Unidos

Mundo

“Fue una película de terror”: los relatos de los sobrevivientes del accidente de trenes en España que deja 39 muertos

Noticias Estados Unidos

EE. UU. ajusta alerta de viaje: ¿Ahora es seguro visitar esta isla del Caribe?

Mundo

Tragedia en España: impresionantes imágenes aéreas del choque entre trenes que ha causado al menos 39 muertos

Política

Abelardo de la Espriella le dice a Donald Trump lo que debe hacer con Petro cuando se reúnan: “Es un peligro”

Mundo

La región en juego: estas son las tres elecciones que determinarán el destino del continente en 2026

Donald Trump ha asegurado que Estados Unidos necesita Groenlandia.
Donald Trump ha asegurado que Estados Unidos necesita Groenlandia. Foto: AFP

Trump agregó que, si bien la paz será un criterio “predominante”, ahora pensará más “en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”. La oficina del primer ministro confirmó la autenticidad del mensaje en un correo electrónico a la AFP.

En un comentario escrito, Store recordó que no es el Gobierno de Noruega quien otorga el premio Nobel de la Paz, sino un comité independiente. “He explicado con claridad, y también al presidente Trump, que, como es bien sabido, el premio es otorgado por un comité Nobel independiente”, dijo el primer ministro.

El precio del Ártico: Estados Unidos evalúa pagar hasta USD 700 mil millones por Groenlandia

Trump no ha dejado de airear su enfado por no haber recibido el pasado año el Nobel de la Paz, que fue para la venezolana María Corina Machado. La opositora entregó, no obstante, su medalla del Nobel a Trump en un encuentro en la Casa Blanca la semana pasada. Argumentó que “se lo merece”, pese a que el republicano ha apostado por Delcy Rodríguez como sucesora de Nicolás Maduro.

x
Trump se refiere a Groenlandia en rueda de prensa Foto: Composición SEMANA / Getty

El comité Nobel de Oslo, que otorga el galardón de la Paz, matizó que, más allá de lo que ocurra con la medalla, “es y será siempre el galardonado inicial quien permanecerá en la historia como el ganador”.

Tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar norteamericano en Caracas el 3 de enero, Trump ha centrado ahora sus amenazas en Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca rico en minerales.

Trump anuncia aranceles del 10% a países que se oponen a su plan sobre Groenlandia y advierte que las tarifas subirán a mitad de año

El presidente estadounidense argumenta que “necesita” la isla para evitar que Rusia y China implanten su hegemonía en el Ártico, y amenaza con aranceles a ocho países europeos que manifestaron su firme oposición a dicho plan expansionista, entre ellos Reino Unido, Alemania, Francia y Noruega. “Dinamarca no puede proteger esa tierra frente a Rusia o China”, volvió a la carga el republicano.

*Con información de AFP.

Más de Mundo

La llegada de estas nuevas tecnologías ha significado una mejora en los procesos de agricultura y ganadería del país.

Inteligencia artificial en viñedos: una novedosa manera de mejorar los resultados en la agricultura

La congresista Ilhan Omar, representante de Minnesota, respondió a los señalamientos del presidente en un clima de fuerte polarización política.

Trump denuncia un supuesto fraude de 19 mil millones de dólares en Minnesota y ataca a la congresista Ilhan Omar

El día más frio se presentará en gran parte de la región

Temperaturas extremas en Nueva York podrían ser muy bajas por una ola de frío

.

Accidente de tren en España: las lágrimas de Ana; su hermana embarazada perdió a su perro y ella lo busca desesperada

Texas contaría con uno de los complejos energéticos más productivos y estratégicos de Estados Unidos.

El nuevo “tesoro energético” de Texas que cambia el mapa petrolero de Estados Unidos

Accidente de trenes en Adamuz, España

“Fue una película de terror”: los relatos de los sobrevivientes del accidente de trenes en España que deja 39 muertos

Gobierno revisa sus alertas de viaje para distintos destinos del Caribe.

EE. UU. ajusta alerta de viaje: ¿Ahora es seguro visitar esta isla del Caribe?

.

Tragedia en España: impresionantes imágenes aéreas del choque entre trenes que ha causado al menos 39 muertos

x

Trump le dice a Noruega que intentará anexar Groenlandia por no haber ganado el Premio Nobel de Paz

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anuncia la liberación de las tres cárceles amotinadas.

Presidente de Guatemala decreta estado de sitio tras el asesinato de 8 policías por pandilleros en cárceles del país

Noticias Destacadas