Líderes europeos rechazan las “amenazas” y el “chantaje” de Donald Trump tras anuncio de aranceles por Groenlandia

“Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto”, manifestó el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Redacción Mundo
17 de enero de 2026, 9:45 p. m.
Personas protestan contra la política de Donald Trump hacia Groenlandia frente al consulado estadounidense en Nuuk.
Personas protestan contra la política de Donald Trump hacia Groenlandia frente al consulado estadounidense en Nuuk. Foto: AP

Varios líderes europeos rechazaron este sábado las “amenazas” y el “chantaje” del presidente estadounidense, Donald Trump, que anunció nuevos aranceles para los países que participan en las maniobras junto a Dinamarca.

El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó la participación de Francia en maniobras militares en Groenlandia y criticó las “amenazas inaceptables” de Trump.

“Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman. Garantizaremos el respeto de la soberanía europea”, apuntó Macron en un mensaje publicado en redes sociales.

El jefe del Estado francés subrayó que “Francia está comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, tanto en Europa como en el resto del mundo”. Por ello París apoya y “seguiremos apoyando” a Ucrania y por esta misma razón, “decidimos unirnos a las maniobras iniciadas por Dinamarca en Groenlandia”.

“Mantenemos esta decisión. Esto se debe también a que la seguridad del Ártico y las fronteras de nuestra Europa están en juego”, argumentó Macron.

El mandatario francés indicó que “ninguna intimidación ni amenaza puede influirnos, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo, cuando nos enfrentamos a estas situaciones”.

También, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, criticó el “chantaje” de Trump. “No vamos a permitir que nos chantajeen. Solo Dinamarca y Groenlandia deciden los asuntos relativos a Dinamarca y Groenlandia”, dijo.

Kristersson recalcó que siempre defenderá a su país y a sus vecinos y aliados. “Esta es una cuestión de la Unión Europea que afecta a más países que a los señalados. Suecia está manteniendo contactos intensos con otros países de la UE, con Noruega y con Reino Unido para dar una respuesta conjunta”, explicó.

¿Por qué Trump quiere Groenlandia? ¿Por qué le importa al mundo? Las claves de esa pelea

Trump anunció este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10 % a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que Estados Unidos complete el proceso de “adquisición” del territorio.

La Operación Resistencia Ártica son ejercicios impulsados por Dinamarca, a cuyo reino pertenece la isla, y que han contado con el respaldo de los países mencionados por Trump, quien declaró este despliegue, directamente, como una “amenaza” para la seguridad mundial.

Trump, para redoblar su apuesta, avisó que este arancel adicional del 10 % subirá a partir del 1 junio a un 25 % y “deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia” por parte de Estados Unidos.

*Con información de Europa Press

